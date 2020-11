‘Transparantie en verduidelijking van essentieel belang’

De Republiek Suriname gaat zijn op 25 november 45ste verjaardag als staatkundig onafhankelijk land tegemoet en de regering zal dit heugelijk feit niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Zo heeft zij in dit kader, festiviteiten georganiseerd, waarbij ook buitenlandse hoogwaardigheidsbekleders aanwezig zullen zijn op 25 november. Opmerkelijk is wél, dat er een ‘gigantisch’ bedrag van SRD 875.000 door 25 lokale bedrijven opgebracht zal moeten worden, waarvan de details over deze schenkingen volgens Perthap Goerdayal, voorzitter Commissie 45 jaar Staatkundige Onafhankelijkheid, pas na de onafhankelijkheidsviering meegedeeld zullen worden. Naar aanleiding hiervan, heeft men in de samenleving, met afkeuring gereageerd, waarbij men van mening is, dat het fout is, de namen van de diverse bedrijven niet direct te noemen.

Ex-parlementariër Carl Breeveld, om een reactie gevraagd, zegt dat het geen bekend fenomeen is, dat wij Onafhankelijkheidsdag gewoon voorbij laten gaan, zonder die uitbundig te vieren, maar tegelijkertijd vindt hij wel, dat er vanwege de overheid en de diverse bedrijven, met name de donoren, wat transparantie, en verduidelijking komt, wie allemaal geld heeft gegeven.

Ook zou de regering volgens Breeveld moeten vermelden, op welke wijze het bedrijfsleven hierop wenst in te spelen. “Het moet niet iets zijn van, What’s in it for me? Of voor wat hoort wat! Het moet allemaal transparant blijven.” Breeveld is echter van mening, dat het geen geheim meer is, dat men zijn eigen belangen wenst te beschermen, om er daarna groot voordeel uit te halen. En dat is volgens hem, nu juist waarop de regering zou moeten letten. “Openbaarheid van bestuur en de beloofde transparantie zou de regering nimmer uit het oog moeten verliezen”, aldus Breeveld. Het is daarom volgens hem belangrijk, nu reeds een overzicht van de donateurs, vrij te geven. Ook zegt hij, dat juist in deze periode, de regering zeer voorzichtig moet zijn en goed uitkijken, dat zij geen geld aanneemt uit kringen, waarvan zij later zwaar afhankelijk zal worden.

Breeveld, roept vervolgens de coalitieregering bestaande uit VHP, ABOP, NPS en PL op, wederom de beloofde transparantie bij het voeren van beleid en het nemen van beslissingen, aan te tonen. “En door transparant te werken, kunnen we ervoor zorgen, dat we nu alles goed kunnen doen en op de juiste manier herstellen”, aldus Breeveld.