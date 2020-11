Handhaving KPS laat te wensen over

Minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid was gisteren te gast in het radioprogramma Welingelichte Kringen. Hij verklaarde, dat de COVID-19 cijfers aan het dalen zijn, maar men toch lak heeft aan de afgekondigde beschermende maatregelen. “Als de samenleving zich zo blijft gedragen, vrees ik dat wij terug gaan naar de periode in augustus, waar wij de golf zagen”, aldus Ramadhin.

De afgelopen weken hebben wij wel een behoorlijke dalende trend van COVID-19 besmettingen in ons land gezien. Volgens Ramadhin, heeft hij zondagochtend een rapportage van het Outbreak Management team (OTM) gekregen, waarin staat, dat de dalende trend van coronabesmettingen, zich deze week niet verder heeft voortgezet.

We zitten op één procent positieve gevallen , en op een gemiddelde van 4,4 procent per dag en volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), betekent onder de 5 procent, nog steeds dat de situatie van een land, onder controle is. Ramadhin: “Wij hebben echter gezien dat er de afgelopen periode, ook andere ontwikkelingen geweest zijn, waar er risico’s bestonden voor een toename.” Hij haalde daarbij voorbeelden aan; er is namelijk geconstateerd dat er grote dansfeesten werden gehouden en tevens zijn de bars en clubs na 10 u ’s avonds open gebleven. Verder zei hij, dat er zelfs rapportages en video’s, als bewijs naar hem zijn opgestuurd. “Mensen parkeren hun auto’s elders en worden met de bus opgehaald, om daarna naar een geheime locatie te gaan om te feesten”, aldus Ramadhin.

Ramadhin onthulde, dat hij zondagochtend, een spoedgesprek heeft gehad met de minister van Justitie en Politie (JusPol), Kenneth Amoksi. Zij hebben beide geconstateerd, dat de handhaving, een beetje te wensen overlaat. “Wij moeten kritisch zijn naar ons eigen beleid en als het zo is, moeten wij optreden”, aldus Ramadhin. Hij zei ook, dat wij in de periode van eind juli en begin augustus, een drastische stijging hadden en het kwam doordat de samenleving zich niet hield aan de afgekondigde maatregelen. Ramadhin is van mening, dat wij pas een daling van COVID-19 besmettingen zagen, nadat de handhaving goed op gang was gekomen. “Als wij zien dat het goed gaat, willen wij als overheid, de samenleving wat vrijheid geven. Maar als wij merken dat burgers koppig zijn en weer normaal leven zoals ze gewend zijn, alsof COVID-19 er niet is, dan gaan wij weer moeten ingrijpen”, benadrukte Ramadhin.

In dit kader, heeft Ramadhin met minister Amoksi gesproken. Ramadhin zei: “Er wordt onderzocht hoe wij dit probleem samen kunnen oppakken. Het is echt demonstratief de wijze waarop de mensen in het openbaar gewoon feesten en het betreft een zorgelijke ontwikkeling. Dit wil niet zeggen, dat de dalende trend van covid besmettingen gestopt is. We moeten voorzichtig zijn”, benadrukte Ramadhin. Voorts zei hij, dat er vanwege Volksgezondheid, er geen capaciteit is om alles bij een volgende golf te kunnen doen. “ Wij konden COVID-19, de afgelopen periode met heel veel moeite het hoofd bieden. Wij moesten in de periode augustus en september met kunst en vliegwerk, alle instellingen in gereedheid brengen. Het is ons op de één of andere manier gelukt, maar ik vrees het ergste als wij ons handelen zo continueren en ons gedrag niet aanpassen aan de maatregelen”, aldus Ramadhin. Hij blijft van mening, dat als wij zo blijven handelen en ons gedrag niet veranderen, wij wederom terug in de richting augustus gaan.