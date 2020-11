‘Europese landen moeten mogelijke bezwaren tegen Suriname opheffen’

De Nederlandse coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie, hebben het kabinet opgeroepen om Suriname financieel te ondersteunen, zodat Suriname kan voldoen aan de voorwaarden voor visumvrij reizen vanuit Paramaribo en de Europese Unie. Bestuurskundige August Boldewijn zegt in gesprek met De West, dat volgens hem niet alleen Nederland, maar ook de Schengenlanden moeten mogelijke bezwaren die zij zouden kunnen hebben tegen het reizen van Surinamers in het Europees gebied, opheffen voordat visumvrij reizen mogelijk zal zijn. Onder het Schengengebied vallen nu 26 Europese landen waaronder ook Nederland, België, Frankrijk, Spanje en Portugal. Binnen deze landen mogen inwoners van Europese Unie (EU) vrij reizen. Boldewijn zegt dat het visumvrij reizen naar Nederland in het verleden mogelijk was op basis van de Toescheidingsovereenkomst die Suriname sloot met Nederland bij de onafhankelijkheid van Suriname. Surinamers konden vanaf 25 november 1975 tot eind 1980 zonder visum reizen naar Nederland. Boldewijn zegt dat de beperkingen na die periode zijn gekomen, maar ook Suriname heeft beperkingen opgelegd voor het reizen naar het Schengengebied. “Wanneer Nederland visumvrij reizen voor Surinamers naar Nederland wil, moeten de Schengenlanden het ook eens zijn”, stelt Boldewijn. Volgens Boldewijn is het gemakkelijker gezegd dan gedaan. “We weten niet of alle landen dat willen.

Vooral de landen die te maken hadden met de cocaïnetransporten vanuit Suriname naar Europa.” De coalitiepartijen in Nederland steunen het voorstel van D66 om hier in de volgende kabinetsperiode voor vier jaar in totaal 2 miljoen euro uit te trekken. De Europese Commissie stelt voor visumliberalisatie strenge eisen aan onder meer het functioneren van de rechtsstaat en het bestuur.

Op dit moment komt Suriname daar niet voor in aanmerking. Maar de Nederlandse coalitiepartijen willen nu Chandrikapersad Santokhi tot president is verkozen, dat het kabinet de nieuwe Surinaamse regering de helpende hand biedt. Boldewijn benadrukt dat visumvrij reizen naar Nederland het reizen een stuk gemakkelijker zal maken voor Surinamers. “Nu is het een hele toestand, tenzij je gewoon op zakenreis gaat. Je moet kunnen aantonen dat je iemand in Nederland hebt. De persoon moet aangeven waar hij werkt en hoeveel hij verdient. Dus als je visumvrij kunt reizen, wordt het gemakkelijker”, meent Boldewijn. Volgens de D66’er Sjoerd Sjoerdsma, kan Suriname met het extra geld sneller stappen in de richting van visumvrij reizen zetten. Boldewijn merkt op dat Nederland deel uitmaakt van de EU en zich aan de regels van de EU moet houden. De historische banden van Suriname met Nederland en de nieuwe regering zijn volgens Boldewijn, zaken die Nederland kan aanhalen om het vrij reizen van Surinamers in het gebied te bevorderen.

Joël Voordewind (ChristenUnie) vindt gezien de nauwe banden die Nederland heeft met Suriname, een financiële bijdrage Suriname goed op weg kan helpen. Dat is er eerder niet van gekomen, omdat de betrekkingen onder de toenmalige Surinaamse president Desi Bouterse flink bekoeld zijn. “Na Bouterse moeten we de banden met Suriname weer aanhalen.” Ook Martijn van Helvert (CDA) hoopt dat het Suriname gaat lukken aan de voorwaarden te voldoen. VVD’er Sven Koopmans is positief, maar benadrukt, dat Suriname nog wel een lange weg te gaan heeft. “Het gaat ons om het versterken van de veiligheidssector in Suriname. Natuurlijk moet Suriname nog steeds voldoen aan de strenge voorwaarden van de EU.” Boldewijn hoopt dat wanneer de zaak gerealiseerd is, vooral Surinamers zich onthouden van allerlei negatieven zaken richting Europa.

door Priscilla Kia