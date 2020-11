Het bakovenbedrijf Food and Agriculture Industries (FAI), dat eind vorige week weer in de boezem van de Staat Suriname is gekomen nadat de staat die voor 10 procent aandeelhouder was, ook de overige aandelen heeft overgenomen van de Belgische Fruit Farm Group B.V. (UNiveg), gaat over twee weken de export naar Europa weer opstarten. Dit deelde de minister Prahlad Sewdien van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), mee aan de krant.

Nadat de export met Europa weg was komen te vallen, is het bedrijf op kleine schaal blijven exporteren naar Barbados en Trinidad. ‘’Hierdoor konden er inkomsten gegenereerd worden voor nieuwe aanplant’’, aldus de minister. Hij geeft aan dat er nog niet op grote schaal geëxporteerd zal worden. ‘’Er zal alvast met de export van 12 containers worden begonnen. Dat willen we dan langzamerhand gaan opbouwen. Binnen een jaar willen we op 80 containers per week zitten.” Om dit te bereiken, zijn extra investeringen nodig, vandaar dat de regering nu in onderhandeling is met de schuldeisers om hen te vragen nog even geduld te betrachten.

Sewdien hoopt binnen een week een nieuwe Raad van Commissarissen te benoemen die de zaak verder zal overnemen en op zijn beurt een nieuwe directie zal benoemen. Sinds de grootaandeelhouder begin dit jaar vertrok, heerste er een panieksituatie. Het was niet duidelijk hoe het verder moest met het bedrijf. De staat heeft toen besloten om de arbeidsrust te bewaren door de lonen elke maand te blijven betalen. Echter is er volgens de bewindsman geen geld voor extra investeringen. Het bedrijf is overgenomen voor het symbolische bedrag van USD 1 en een schuld van USD 15 miljoen. De minister geeft aan dat er een lange lijst is van schuldeisers.

‘’Het is niet de bedoeling dat de overheid met de overname van het bedrijf, in de productie gaat zitten. Je moet nu gaan zoeken naar partners die bereid zijn te investeren in het bedrijf, dan mogen ze een deel van de aandelen overnemen en als zaken goed beginnen te lopen, moet de overheid zich terugtrekken”, legt Sewdien uit. Het is volgens hem van belang dat het bedrijf door moet gaan met de productie. Of het alleen bacoven zijn of dat er een diversificatie komt met andere fruitsoorten, zal de toekomst uitwijzen. ‘’Serieuze investeerders moeten met ons om de tafel gaan zitten en bewijzen serieus te zijn en dat zij de sector ook beheersen. Zij kunnen met ons meeliften of wij kunnen met hen meeliften”, aldus de minister