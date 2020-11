Abop-parlementariër Obed Kanape, heeft gisteren tijdens de begrotingsbehandeling in het parlement, zijn stem laten horen over het onderwijsproces dat in een aantal delen van het binnenland nog steeds niet is gestart. Kanape zei dat het voor hem belangrijk is dat leiders daden verbinden aan de woorden die ze uiten en dat hij het apprecieert wanneer de minister van Onderwijs, haar visie voor het ministerie aanhaalt. “Het mag nooit meer gebeuren dat kinderen van het binnenland later met het schooljaar beginnen”, zei Kanape. Hij stelde dat ter voorkoming van de nonchalante manier van omgaan met onderwijs in het binnenland de afgelopen jaren, hij zich vooral zal inzetten voor het stimuleren van het concept van ouderparticipatie in de samenlevingen van de inheemsen en Marrons.

“Laten ze blijven gillen of leren om te gillen fu den man kan sabi tak’ wan san’ e dangra yu. Als de mensen die leiding geven, ervaren dat je werkelijk behoefte heb aan de ontwikkeling, dan denk ik dat ze nog meer daden zullen verbinden aan het denken dat ze hebben”, zei Kanape. Hij riep de traditionele gezagsdragers en de ouders van de kinderen in het binnenland op, om op te staan en duidelijk te maken dat hun kinderen nooit meer later met het schooljaar zullen beginnen.

Onderwijs is volgens hem de grootste rijkdom die we hebben om het denkvermogen van de kinderen te ontwikkelen. “Het denkvermogen van de kinderen is het belangrijkste bezit van deze gemeenschappen om de lokale ontwikkeling middels lokale talenten voort te stuwen”, stelde Kanape. Hij gaf aan dat hij vooral hoopt dat de medewerkers van het ministerie, ook hun daden zullen verbinden aan de visie van de minister. Volgens Kanape is de minister gedreven, maar dit moet zij ook in daden laten zien. Hij vroeg de minister om tegen mei volgend jaar, te bewijzen dat zij het anders zal doen. “Wat de toekomst ons zegt om te doen, moeten we ervoor zorgen dat het verleden het niet op een negatieve manier beïnvloedt”, stelde Kanape.

Hij vroeg ook of de minister een schakel kan zijn tussen de banken en onderwijsinstellingen zoals het PTC, zodat jongeren de mogelijkheid krijgen om te studeren, waardoor ze na hun studie daadwerkelijk ingezet kunnen worden. Deze jongeren zijn volgens hem belangrijk voor de ontwikkeling van Staatsolie en andere bedrijven. “Hoe stimuleren we ze?

Welke studiemogelijkheden zijn er? Met welke partners in het buitenland moeten wij een samenwerking aangaan?” Volgens Kanape moet het mogelijk zijn, zodat jongeren tegen die tijd leiding geven in een bepaalde functie bij Staatsolie om olie te ontginnen voor dit land en andere jongeren verder te stimuleren om de oliesector in te gaan.

door Priscilla Kia