Suriname Alcoholic Beverages (SAB) N.V. brengt ter gelegenheid van 45 jaar onafhankelijkheid van de Republiek Suriname op 25 november 2020, de Borgoe Srefidensi Edition uit. De eerste fles werd vandaag overhandigd door de directeur van SAB, Steven Ma Ajong aan president Chandrikapersad Santokhi op het kabinet. Voor deze speciale gelegenheid zijn de kleuren van de Surinaamse vlag verwerkt in het Borgoe logo. Het tandwiel in combinatie met de kleur rood symboliseert nostalgie, maar tegelijkertijd ook vooruitgang en strijd voor een beter bestaan. De witte kleur symboliseert vrijheid en gerechtigheid, de groene kleur vruchtbaarheid en het goud symboliseert het vloeibaar Surinaams goud ‘Borgoe Rum’. De Borgoe 45 jaar Srefidensi Edition wordt in een beperkte oplage uitgebracht en zal verkrijgbaar zijn bij geselecteerde outlets.