Bij de behandeling van de begroting over 2020 in De Nationale Assemblee, zijn weer enkele zaken besproken waarbij met de vinger werd gewezen naar de vorige regering. Melvin Bouva (NDP) zei dat hij gehoopt had dat de begroting zo technisch en kritisch mogelijk behandeld zou worden, maar dat de spreekbeurt van Asiskoemar Gajadien (VHP) niet is ontdaan van uitglijpartijen. Ex-vicepresident Ashwin Adhin (NDP) haalde aan, dat de gemeenschap moe is van het vingerwijzen. Gajadien zei tijdens zijn spreekbeurt, dat de vorige regering de salarissen en subsidies in de afgelopen 30 maanden met leningen had betaald, maar dat de nieuwe regering binnen twee maanden in staat was om subsidies en de salarissen van de ambtenaren samen met de nieuwe die in dienst genomen waren, uit te kunnen betalen zonder een lening.

Dit kon volgens Gajadien doordat de regering niet is voortgegaan met het verspillingsbeleid, bespaard heeft en dat er vooral geen corruptie heeft plaatsgevonden. Bouva zei dat het gemakkelijk is om gewoon te zeggen dat de regering salarissen heeft betaald zonder een lening te nemen, maar dat zaken concreet aangehaald moeten worden aangegeven, want hij ziet geen enkele besparing zoals Gajadien beweert. Mahinder Jogi (VHP) is van mening dat niet verwacht kan worden dat de begroting technisch behandeld wordt en dat zaken niet aan de orde gesteld worden.

“De behandeling van deze begroting moet de afsluiting zijn van een periode van vernietiging. Laat de samenleving weten wat er gebeurd is en naar wie de vingers gewezen moeten worden.” Adhin haalde aan dat als de regering beweert dat zij zonder leningen, salarissen en subsidies heeft uitbetaald, er transparantie moet zijn van hoe dat is gelukt. “Als je niet zegt hoe je hebt betaald, komt dat onder de categorie dubieus”, stelde Adhin. Hijn zei dat als er een onderzoek gedaan zou worden naar corruptie, de minister van Financiën de eerste zou zijn die door de mand zou vallen. “Want die kan geen lonen en salarissen meer betalen, want hoe heb je dat in de eerste plaats betaald?” Edward Belfort (ABOP) kon zich niet voorstellen dat Adhin zegt dat de nieuwe minister van Financiën die zo hard zijn best doet, door de mand zal vallen als er een onderzoek komt. “Waar is de voormalige minister van Financiën?, men weet dat als hij boven water komt, een aantal van ze opgesloten zal worden”, stelde Belfort. Hij gaf verder aan dat dit pas het begin is. “Mensen die toen daar zaten en bewerkstelligd hadden dat deze begroting niet behandeld is geworden, staan nu aan de andere kant en proberen met een compromis af te doen om de begroting technisch te behandelen. Hoe is Suriname zo diep gevallen? Die mensen die het land hebben vernietigd, hebben aan de kantlijn gestaan. Als zaken verkwanseld zijn, moeten we niet schromen om die aan de kaak te stellen”, aldus Belfort.

Gajadien zei dat mensen die de afgelopen tien jaar mede verantwoordelijk zijn voor de vernietiging, nu moeite hebben als zaken worden besproken en als feiten weergegeven worden. “Ik heb niets anders gezegd dan feitelijkheden en vragen gesteld aan de regering. De samenleving moet weten dat deze behandeling moet leiden tot formele goedkeuring van de begroting. Men moet weten wat zich heeft afgespeeld en wat overgenomen is.” Gajadien haalde ook aan dat er mensen zijn die door verschillende ministeries zijn uitgeleend aan bedrijven en niets presteren, maar toch uitbetaald worden. Hij wilde weten hoeveel van dit soort gevallen er zijn en hoeveel al teruggedraaid zijn. Ook wilde hij weten of de voortvluchtige minister van Financiën nog een salaris ontvangt. Volgens Gajadien kan niet van de samenleving geëist worden dat ze opoffert, terwijl er mensen zijn die ervandoor zijn gegaan met het zuurverdiende geld van de samenleving.

door Priscilla Kia