Burgers klagen al geruime tijd steen en been over de lange rijen bij pinautomaten en het grote aantal ATM-machines dat niet gevuld wordt. De directeur van De Surinaamsche Bank (DSB), Steven Coutinho, zei vanochtend in het radioprogramma ABC Aktueel, dat er momenteel een ontzettende grote vraag is naar chartaal geld. “Een voorbeeld daarvan is, dat we afgelopen vrijdag alle DSB-pinmachines tot de nok hebben gevuld, en toch waren ze de volgende dag helemaal leeg”, zegt Coutinho.

Volgens hem spelen er een aantal zaken. “Een daarvan is, dat er nu veel meer chartaal dan giraal geld in de samenleving is. Dit, omdat er een bepaalde prijs betaald wordt voor cash en hoe het precies zit, weten we niet helemaal. We weten wel dat er een markt is voor chartale SRD’s, we weten ook dat mensen gewoon een premie betalen die varieert tussen de 3 en 10 procent, om gewoon cash SRD’s in handen te hebben”, aldus Coutinho. Veel winkeliers schakelen volgens hem momenteel hun pos-apparaat uit, waardoor klanten alleen cash kunnen betalen. “Hierdoor is de neiging er om naar de pinmachines te gaan, om meer SRD’s te halen. De SRD omloop blijft steeds buiten de bank.”

Coutinho benadrukt, dat winkeliers al een hele tijd geen SRD meer aanleveren bij de banken. “Een tweede zaak die speelt, is dat de producten nu veel duurder zijn geworden, waardoor er veel meer SRD nodig is om bepaalde kosten te kunnen dekken.

Hierdoor raakt de bancaire sector in grotere problemen, omdat wij die terugstorting van die SRD niet krijgen. En dit is niet alleen een probleem van DSB, het is een bancair probleem en de meeste banken hebben last van de SRD cash tekorten”, aldus Coutinho.

Charge op rekening

Gezegd wordt ook dat het hebben van een persoonlijke rekening en of spaarrekening, niet gratis is. Banken brengen hiervoor kosten in rekening. Coutinho zegt dat DSB niet de eerste, noch de laatste bank is die dit doet. Hij legt uit dat DSB kosten maakt voor het aanhouden van rekeningen. ‘’Dat zijn interne en externe kosten. Het enige wat wij gedaan hebben, is SRD 10 per kwartaal oftewel SRD 3,33 per maand, dat in rekening wordt gebracht. Dit dekt niet eens de helft van de kosten die DSB maakt voor het aanhouden van de rekeningen. Dit is een redelijke vergoeding voor de kosten die wij moeten gaan dragen om onze klanten te accommoderen.” Volgens hem is DSB een van de weinige banken, die ook internet sparen aanbiedt. Op een internet spaarrekening krijgen klanten een hogere spaarrente, dan op een normale spaarrekening. ‘’We bieden dus een alternatief dat ook nog gratis is met een hogere spaarrente’’, zegt Coutinho.