“De Corantijn is Surinaams bezit. De Engelsen hebben dat bevestigd, want ze hebben het niet op hun kaart gezet. Guyana kan nooit een claim op de Corantijn hebben, want je kunt niet claimen wat je nooit gehad hebt”, zei socioloog Derrick Ferrier gisteren tijdens de discussieavond die georganiseerd was door het Johan Adolf Pengel Instituut (JAPIN) van de Nationale Partij Suriname (NPS), over de juridische status van het grensgebied tussen Suriname en Guyana.

De discussie werd gehouden naar aanleiding van het nieuws dat de Surinaamse regering voornemens is een brug over de Corantijnrivier te bouwen. Volgens deskundigen dient Suriname eerst de status van het betwiste gebied op te lossen voordat de brug gebouwd wordt, anders verliezen we het gebied aan Guyana.

Ferrier zei dat het Tigri-gebied waarover men vaker spreekt, slechts een kleine politiepost is, maar dat het ‘Acarai gebied’ de juiste naam is van het gebied dat betwist wordt tussen Guyana en Suriname.

Ferrier sprak gisteren over de historische en geografische aspecten. Volgens Ferrier hebben de Engelsen het beheer van de Corantijnrivier en de zee, in de 17e eeuw volledig aan Nederland gegeven. Dit uit vrees dat de slaven in Suriname weer in opstand zouden komen en de Corantijn zouden oversteken. Nederland kreeg het beheer, zodat het verantwoordelijk kon worden gesteld voor de schade als de slaven de oversteek zouden doen.

De Engelsen hebben na enkele tochten in het gebied en metingen van de rivier, een kaart gemaakt. Op hun kaart komt de Corantijn nergens voor. De Coeroeni die slechts een derde deel van het gebied beslaat, komt wel op de kaart voor.

Ferrier zei dat Suriname nu wel zijn huiswerk moet maken, omdat er in de afgelopen dertig jaar niets is gebeurd.

Over de bouw van de brug zei Ferrier dat Suriname in de jaren ‘90 een wegenplan getekend om gezamenlijk Zuid-Amerika te ontsluiten op het gebied van wegen en telecommunicatie.

In dat kader zou al een brug gebouwd worden, maar op basis van een speciaal programma dat afgesproken en ondertekend was.

Deze programma’s hebben volgen Ferrier voorkeur bij de internationale financierders. Ferrier is van mening dat ons land vooral de juridische aspecten goed moet regelen. “Het moment dat de brug gebouwd is, is de status van de rivier drastisch gewijzigd. Als Guyana meefinanciert, is het helemaal gewijzigd”, aldus Ferrier.

door Priscilla Kia