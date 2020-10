Op tijd zijn voordat de bel slaat is een van de eerste disciplines die je als kind aanleert op school. Maaaar… heel vroeg in de ochtend opstaan vinden de meeste jongeren niet zo leuk. De kinderen van Huize Campagne stonden rond 04.30 uur ’s morgens in de rij om gebruik te maken van het bad en toilet, zodat zij zich klaar konden maken voor de school. Echter deden zij dit niet uit plezier, maar uit noodzaak vanwege het gebrek aan genoeg badkamers en toiletten om alle kinderen te accommoderen. Gelukkig is dit nu voorbij, want zij mogen nu wat langer uitslapen zonder dat zij laat aankomen op school. Kuldipsingh heeft ervoor gezorgd dat er naast de hogere druk en vernieuwde hydroforen voldoende badkamers en toiletten zijn voor alle jongens en meisjes van dit kinderhuis.

De Kuldipsingh Group heeft in verband met haar 40-jarig bestaan, verder een bijdrage kunnen leveren aan Kinderhuis Campagne door het plaatsen van nieuwe tegels in het eethuis, de recreatie- en huiswerkruimte. Thuis aankomen is nu veel prettiger met het nieuwe aanzicht, door de mooie verfbeurt, dat het heel gebouw heeft gekregen. Ook kunnen de kinderen lekker slapen op hun nieuwe scheepsbedden en matrassen. Voor het keukenpersoneel is het prettig om maaltijden te bereiden in de nieuwe rijstkokers. Een lang gekoesterde wens van Kinderhuis Campagne is dankzij de renovatiewerkzaamheden, nu uitgekomen. Directie, vrijwilligers en de kinderen van Huize Campagne, zijn zeer dankbaar voor dit mooie gebaar.

De Kuldipsingh Group gaat door met het leveren van de ondersteunende bijdrage aan de sociale instellingen die vallen onder het project: ‘Kuldipsingh social support 2020’. Wilt u weten wie de volgende keer aan de beurt is? Houd u onze nieuwsberichten dan in de gaten.