Achttien lidbonden hebben vandaag op een vergadering van het CLO-collectief, gesteld Ronald Hooghart, voorzitter van de Centrale van Landsdienaren Organisaties (CLO), niet meer als voorzitter te willen. Zij hebben twee m Ronald Hooghart oties ingediend bij het collectief onder leiding van Michel Miskin. De lidbonden geven aan dat Hooghart buiten de statuten van de CLO handelt en dat besluiten genomen op de vergadering van afgelopen vrijdag door Hooghart, niet statutair zijn en geen waarde hebben. “Vanwege deze handelingen accepteren we Ronald Hooghart niet meer als voorzitter”, aldus de bonden. De representatie van Hooghart laat volgens hen veel te wensen over. Zij willen dat het collectief belast wordt met de dagelijkse leiding van CLO. De lidbonden gaven het collectief mandaat om op de ingeslagen weg voort te gaan en de onderhandelingen met de regering voort te zetten ten einde het maximale resultaat te bereiken voor alle landsdienaren.

De regering werd hierbij ook opgeroepen om de onderhandelingen met het collectief voort te zetten. Indien dat niet gebeurt, zullen er vakbond technische middelen worden toegepast. De motie werd in stemming gebracht en door alle vertegenwoordigers van de lidbonden aangenomen, waarna deze overhandigd werd aan Miskin. Bondslid Johannes Aviankoi, zegt dat CLO een democratische organisatie is.

Volgens hem is de vergadering van vandaag een vergadering van CLO, omdat de besturen van de lidbonden aanwezig waren.

Dit was volgens hem niet het geval afgelopen vrijdag waarbij Hooghart vergaderd heeft met leden van de leden van vakbonden bij CLO. “Hier zit de kracht.”

Hooghart heeft volgens Aviankoi een fout gemaakt door te vergaderen met de leden zonder de besturen te raadplegen.

Afgelopen vrijdag hebben elf lidbonden besloten om Miskin en zijn groep te royeren. Bij de vergadering van vandaag waren achttien lidbonden aanwezig.

“Dat is de meerderheid. De voorzitter, de penningmeester en de secretaris-generaal, vertegenwoordigen CLO. Eén persoon kan niet alleen besluiten nemen. Als we kijken naar alle overeenkomsten, zien we dat alle drie tekenen. Bij het collectief zitten nu de penningmeester en de secretaris-generaal, dus dat is de meerderheid”, stelde Aviankoi. Hij gaf ook aan dat om in het hoofdbestuur van CLO te zitten, je een aantal lidbonden achter je moet hebben, maar dat Hooghart nu zelfs mensen tot hoofdbestuurslid heeft gemaakt die niet eens een bond hebben.

“De problemen die we hebben zijn niet met Hooghart persoonlijk, maar met zijn gedrag. Je kan geen organisatie leiden waarbij iedereen die iets zegt, meteen een verrader is”, aldus Aviankoi.

door Priscilla Kia