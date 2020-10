De verpleegkundigen van het ’s Lands hospitaal, willen 75 procent loonsverhoging. De bond onder leiding van Imro Edam, heeft de actie van de verpleegkundigen overgenomen en doorgeleid naar Ronald Hooghart, voorzitter van de Centrale van Landsdienaren Organisaties (CLO), die financiële aangelegenheden van ambtenaren behartigt. De verpleegkundigen zijn vandaag massaal naar het secretariaat van het CLO getogen om hun wensen kenbaar te maken. Volgens de verpleegkundigen komen zij niet meer uit met hun salaris. Nadat zij maandelijks de vaste lasten hebben betaald, houden zij reeds in de tweede week, weinig tot niets meer over. “We willen geen verhalen horen van geen enkele regering. We hebben het met zijn allen moeilijk. Zij voelen het niet, want zowel de president als de ministers, krijgen hun volle salaris”, stelt Edam, terwijl de verpleegkundigen daarop juichen.

Hooghart sprak de verpleegkundigen toe en zei, dat de CLO met de vorige regering overeen was gekomen dat de ambtenaren 25 procent loonsverhoging zouden krijgen, maar dat ook de twk van SRD 500 aan het salaris werd gekoppeld. De twk is vanaf juli niet meer uitbetaald. “Als het oktober niet komt, moeten we het voor 15 november krijgen, anders leggen we alles plat”, zei Hooghart. De verpleegkundigen gaven aan dat zij niet daarover praten, maar over 75 procent loonsverhoging. Hooghart zei daarop dat hij het niet oneens is met hen, maar dat er eerst gewerkt moet worden aan het krijgen van de verhoging zoals afgesproken met de regering. “Dan kunnen we verder kijken wat er gebeurt.” De verpleegkundigen willen eind oktober al actie voeren als zij geen verhoging krijgen.

De verpleegkundigen zijn van mening dat als de regering het echt meende met het volk, zij alvast de helft van hun salaris zou afstaan. “Dan zouden we achter u staan. Als deze actie geen feit wordt, dan ligt het niet aan deze voorzitter, maar aan u, want deze voorzitter is vastberaden zonder vrees”, zegt Edam. Hij geeft aan dat de verpleegkundigen niet bezig zijn met politiek. Edam zegt dat iedereen zijn politieke kleur kent, maar dat als het gaat om het belang van de werknemers, zijn politieke kleur niet telt. “Los daarvan ben ik ook ambtenaar. Ik voel het ook. Ik ben geen politici en dat wil ik ook niet worden, want ze liegen”, aldus Edam.

De verpleegkundigen geven aan dat sinds COVID-19, zij onder grote lichamelijke, emotionele en psychische druk hebben gewerkt. Daarom willen zij dezelfde covid-toelage als de afdeling Triage. Edam benadrukte dat de verpleegkundigen niet zijn gemobiliseerd door het bestuur van de bond, maar dat het bestuur ook geen grappen maakt met de belangen van de werknemers. “We leven nu in een devaluatie. Dat geld heeft geen waarde nu. Men mag verhaaltjes vertellen, maar men moet rekening houden met de zorgsector”, zegt Edam. Hij geeft aan dat de leerkrachten in 2017, 111 procent verhoging hebben gehad, terwijl de andere ambtenaren maar 25 procent hebben gehad.

-door Priscilla Kia-