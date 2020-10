Het ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme (TCT) en de boothouders die de vijf vaarroutes op de Suriname en de Commewijnerivier onderhouden, zitten niet op één lijn over het tarief dat gehanteerd moet worden. Het ministerie wil een tarief van SRD 3 hanteren, maar de boothouders willen SRD 5. De boothouders hebben gisteren tijdens een vergadering op het Veerplein in Commewijne aangegeven, dat zij niet minder dan SRD 5 willen, omdat zij met een tarief van SRD 3 helemaal niets kunnen beginnen. Volgens de boothouders zou het eigenlijke tarief berekend op de huidige wisselkoers, de verhoging van de benzine en het onderhoud van de boten, SRD 10 moeten zijn.

Echter waren de boothouders zich ervan bewust dat dit bedrag te hoog zou zijn voor de burgers. Het bedrag werd daarom verlaagd naar SRD 7, maar ook hiermee had het ministerie problemen. Uiteindelijk zijn de boothouders gekomen op een bedrag van SRD 5, maar het ministerie kan zich ook in dit bedrag niet vinden en wil dat een tarief van SRD 3 gehanteerd wordt op de vaarroutes.

“Dat is niet haalbaar”, stelden de bushouders. Zij lieten gisteren duidelijk blijken dat zij een bedrag lager dan SRD 5, niet accepteren. Ann Sadi, voorzitter van de Belangenorganisatie Veerboten Commewijne (BOVC), heeft gisteren de boothouders toegesproken, maar was niet te spreken over de uitspraken van Mohamedsafiek Radjab, districtscommissaris (dc) van Commewijne, over deze kwestie. Radjab zou tegenover de pers hebben gezegd dat het bestuur van BOVC bezig is met ‘’een politiek spelletje’’. Volgens Radjab moeten de boothouders hun vergunning inleveren als ze niet willen varen. De dc zei dat Sadi naast voorzitter van de BOVC, ook NDP-parlementariër is. Hij vroeg zich af waarom de boothouders niet hadden gevochten voor een tariefverhoging toen de NDP aan de macht was. Volgens Radjab wil een klein deel van de boothouders wel varen. Met deze groep wil hij afspraken maken of pendelboten van de staat inzetten om de oversteek te doen. Sadi zei dat ze de dc niet bespreekt, maar dat zij het erg vindt dat zij op zo een manier wordt besproken. Ze gaf aan dat zij nooit over politiek met de boothouders heeft gesproken. De boothouders beaamden dit en zeiden dat Sadi niet bezig is met politiek, maar hun belangen behartigt. Sadi zei dat zij geen belangen heeft binnen de sector en dat zij alleen voor een paar dingen vecht. “De boothouders moeten kunnen overleven, de passagiers moeten het kunnen betalen en ik houd de boothouders ook altijd voor, dat de regering geen boom heeft waaraan geld groeit.”

De boothouders van Leonsberg steken al over voor een tarief van SRD 5. Sadi benadrukte dat de boothouders geen toestemming hebben van de overheid en dat zij ook niemand toestemming heeft gegeven om te varen of te staken. De regering hoeft volgens haar niet met het bestuur te praten, maar moet wel samen met de boothouders naar een middenweg zoeken.