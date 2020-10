Guyana krijgt USD 200 miljard voor lokale projecten

‘’De Amerikaanse International Development Finance Corporation en vijf andere Amerikaanse agentschappen, hebben financiering binnengehaald voor lokale projecten voor een bedrag van ongeveer USD 200 miljard’’, zei het hoofd van de lokale particuliere sector dinsdagavond. Het team dat Guyana bezocht, bestond uit vertegenwoordigers van de Amerikaanse schatkist, het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken, de National Security Council, Homeland Security en de Export Import (EXIM) Bank. “Ze hebben met ons gesproken, over de hoeveelheid aan financiën die ze kunnen lenen van alle agentschappen in de zaal, het is meer dan USD 200 miljard”, zei Nicholas Boyer, voorzitter van de Private Sector Commission aan de media tijdens een gezamenlijke persconferentie in het Pegasus Hotel. “Zolang ik in Guyana woon, heb ik vanuit de Verenigde staten (VS), nog nooit een dergelijke beweging vanuit economisch oogpunt gezien. Het luidt voor ons dus duidelijk een nieuw tijdperk in de relatie tussen de VS en Guyana in en ik denk, dat we daar gebruik van moeten maken ”,voegde hij eraan toe.

De delegatie werd geleid door Adam Boehler, Chief Executive Officer van de Amerikaanse International Development Finance Corporation (DFC). Er zijn veel projecten waaraan de DFC wil meewerken, waaronder de diepwaterhaven, kleine en middelgrote bedrijven, landbouw en verlaging van de elektriciteitskosten. Maar Boehler sprak ook over de brug over de Corantijnrivier die Guyana en Suriname met elkaar zal verbinden. “Het is een zeldzame tijd van afstemming tussen Suriname en Guyana om een ​​geweldige nieuwe regering te hebben die in hun particuliere markt investeert”, zei hij een dag voordat een team van Surinaamse ministers ook naar Guyana vertrok. Boehler zei tijdens de persconferentie van dinsdag, dat de VS de relatie met Guyana moeten versterken. ’’Die begon met de afronding van de democratische verkiezingen hier en de inzet van de regering voor privéondernemingen, transparantie en de rechtsstaat. Als ik aan de Verenigde Staten en het succes daarvan denk, is dat vanwege onze privébedrijven en daarom zie je binnen minder dan een maand sinds de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken (Mike Pompeo) hier was, actie namens de Amerikaanse regering.” Hij zei dat de privésector een sterke partner zal zijn en hij hoopt dat de projecten binnenkort zullen worden aangekondigd waarop partnerschappen zullen worden voortgezet.

De CEO zei, dat de VS projecten van meerdere miljarden dollars zal financieren, evenals kleine ondernemers. Op de vraag of de projecten voornamelijk aan in Guyana gevestigde Amerikaanse bedrijven zullen worden gegeven, zei Boehler dat hij een transparant en concurrerend selectieproces ondersteunt. “We hebben de mogelijkheid om Amerikaanse bedrijven in Guyana te steunen, maar ook andere bedrijven, ook Guyanese bedrijven. Dus wat heel belangrijk is, is dat we Amerikaans zijn en dat we Amerikaanse bedrijven leuk vinden, maar we kunnen ook Guyanese bedrijven steunen bij sommige van deze inspanningen’’, zei Boehler. Men gelooft in het biedproces voor grote projecten, de belangrijkste concurrenten zullen Chinese bedrijven zijn, waarvan sommige al infrastructuurprojecten in Guyana voltooien. Boehler zei echter dat “hoge kwaliteit” een ding is dat Amerikaanse bedrijven kan onderscheiden van die anderen. Teams van de agentschappen en de lokale particuliere sector en de regering zullen naar verwachting binnenkort bijeenkomen om de projecten af ​​te ronden en verder te gaan.

