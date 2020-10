Vanwege het aanhoudende cashvoorraadprobleem in SRD’s en USD’s, zijn banken genoodzaakt om de opnamelimieten bij de Automatic Teller Machines (ATM’s) en van contanten in de bank, wederom aan te passen. De aanpassingen houden onder andere in: het verder verlagen van de dagopnamelimiet bij de ATM’s. Dit maakt de Surinaamse Bankiersvereniging (SBV) bekend in een persbericht. ‘Informeer bij uw huisbank naar de geldende opnamelimieten. Het verder beperken van contante opnames in SRD’s en USD’s bij de kassa’s in de bank. Informeer bij uw huisbank naar de geldende opnamelimieten. Een beperkte bevoorrading van de ATM’s’, aldus de SBV.

De bankiersvereniging betreurt het dat zij wederom geconfronteerd wordt met de gevolgen van het cashprobleem en de irritatie die deze overmachtsituatie veroorzaakt. ‘Er wordt nauw samengewerkt met de Centrale Bank van Suriname en alle andere stakeholders, om tot een structurele oplossing te komen voor dit aanhoudende probleem. De schaarste aan contante SRD’s en USD’s heeft geen verdere consequenties voor het giraal betalingsverkeer. Er zijn geen beperkingen op girale overmakingen. Wij doen een vriendelijk doch dringend beroep op u, om zoveel als mogelijk gebruik te maken van de diverse gratis digitale en girale betaaloplossingen zoals online- en mobile banking, e-wallets en POS. Ook doen wij een beroep op de winkeliers, om de POS-betaalmogelijkheden beschikbaar te stellen en aan te bieden aan klanten’, aldus de SBV.