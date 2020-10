De regering Santokhi bestaande uit de coalitiepartners VHP, ABOP, NPS en PL, heeft vanaf de maand juli van dit jaar, de bestuursmacht in dit land van de NDP-regering van Bouterse kunnen overnemen, na het verkiezingsverlies van de laatstgenoemde partij. Door de verkiezingsbeloften van voornamelijk de VHP, is bij velen de hoop gaan leven, dat er daadwerkelijk grote veranderingen in het bestuur van Suriname zouden plaatsvinden, en die hoop is bij velen nog niet vervlogen. Echter zit de regering Santokhi nog maar nauwelijks vier maanden in het zadel, en is er al wél aanleiding om bepaalde, niet kleine vraagtekens, te plaatsen bij genomen beslissingen en dan wél in het bijzonder die betrekking hebben op het benoemingsbeleid van personen op zeer belangrijke schakelfuncties. Reeds pril na het aantreden van de regering, werd het duidelijk dat men vooral vanwege de coalitiepartners VHP en ABOP, een beleid van benoemingen zou voeren dat niet veel te maken heeft met kennis en kunde van de desbetreffende kandidaten, maar zuiver met loyaliteit, etniciteit en nepotisme. Een benoemingsbeleid dat weinig van doen heeft met een weerspiegeling van de heterogene samenstelling van deze samenleving, waar een ieder met de juiste skills, eigenlijk voor een functie in aanmerking zou moeten kunnen komen en dat allemaal tot groot voordeel van de verdere ontwikkeling van dit land. Maar, zoals er grote kritiek zeker vanuit de huidige leden van de coalitie werd geleverd op het beleid van de regeringen Bouterse 2010-2020, waarbij familieleden, vrienden en paarse partijloyalisten de schakelfuncties toebedeeld kregen en in veel opzichten de zeer noodzakelijke skills ten ene malen ontbeerden, is men vooral vanwege de VHP en ABOP, er nu ook toe overgegaan, vrijwel hetzelfde benoemingsbeleid te voeren. Het voorgaande tot grote teleurstelling, woede en afkeuring van velen. De felle reacties en beschimpingen op dit zeker afkeuringswaardige onaanvaardbare en nepotistisch aandoende benoemingsbeleid van echtgenoten of levenspartners, zijn nu daarom niet van de lucht en worden via allerhande mogelijkheden en communicatiebakens, gelanceerd. Het is voor velen een affront aan de samenleving, dat een First Lady in tal van functies en wel op een overdreven wijze wordt aangesteld, en dat de eerste burger van dit land, zich niets schijnt aan te trekken van de kritiek, geuit uit tal van zijden uit de samenleving op deze zeker verkeerde beslissingen. Hoe denk je het te kunnen verkopen aan het Surinaamse volk en electoraat, dat je levenspartner de volgende functies is toebedeeld: Lid van de Raad van Commissarissen bij Staatsolie, Vicevoorzitter van de presidentiële commissie Toetsing Rechtspositionele Aangelegenheden, Trekker van Get Skilled Academy, Algemeen directeur van het Kabinet van de President. Beschikt de VHP dan niet langer over voldoende wetenschappers van formaat, om deze functies in te vullen? Of is het misschien toch zo, dat de eerste burger zo weinig vertrouwen heeft in zijn naaste medewerkers en partijgenoten, dat hij alleen zijn levenspartner en vrouw wenst te positioneren in meer dan één belangrijke topfunctie? De regering Santokhi zit nog maar vier maanden aan de macht en wordt nu reeds zwaar onder vuur genomen door enkele verkeerde en bedenkelijke beslissingen. Ze dient heel goed rekening te houden met wat leeft onder het volk en het is zeker een must, dat ze notie neemt van de nationale opinie en ook de kritieken. Alles maar naast je neerleggen, als gezwets van betweters en mensen die ondermijnend doende zijn, zal maken dat het politieke draagvlak een ernstige verkleining zal ondergaan en bij de eerstvolgende verkiezingen, verlies kan opleveren. Ook deze regering doet er goed aan niet dezelfde hoogmoed aan de dag te leggen en maling te hebben aan wat men zegt of denkt. Velen zijn door hoge arrogantie in de politiek ten onder gegaan en dat kan ook zeker de mensen die succes hebben behaald bij de afgelopen verkiezingen, overkomen.