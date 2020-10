Maka, Sapakara beoordelingsplannen ingediend

De beoordelingsprogramma’s voor de eerste twee olievondsten van Suriname zijn ingediend bij Staatsoliemaatschappij, aangezien er vooruitgang moet worden geboekt bij de ontwikkeling van zijn offshore-olievoorraden. De eerste offshore-ontdekking van Suriname bij de Maka Central-1-bron werd aangekondigd in januari 2020 en de tweede bij de Sapakara West-1-bron begin april. De derde en grootste ontdekking tot nu toe, werd gedaan in Kwaskwasi-1 in juli. Apache, operator bij Blok 58 waar alle offshore-ontdekkingen tot nu toe zijn gedaan, zal proberen meer gegevens te verzamelen en de omvang van de oliebronnen te bepalen voordat een ontwikkelingsplan wordt opgesteld.

“Dus op dit moment hebben we al de beoordelingsprogramma’s voor Maka en Spakara ontvangen en volgens het contract, moeten we binnen drie maanden ook het beoordelingsplan voor de Kwaskwasi-ontdekking ontvangen”, aldus Marny Daal-Vogelland, directeur van Staatsolie Hydrocarbon Institute, tijdens een presentatie op het One Basin Three Nations Oil and Gas-webinar op 24 september. “En natuurlijk nemen we een definitieve investeringsbeslissing en gaan we in productie.”

Blok 58 ligt langs de grens tussen Guyana en Suriname en dat suggereert dat het vergelijkbare reservoirkwaliteiten kan delen als de enorme voetafdruk van hulpbronnen die ExxonMobil in Guyana heeft blootgelegd. Het in Noorwegen gevestigde onafhankelijke energieonderzoeks- en business intelligence-bedrijf Rystad Energy, zegt dat de drie ontdekkingen die tot nu toe voor de kust van Suriname zijn gedaan, naar schatting samen bijna 1,4 miljard vaten olie-equivalent bevatten.

“We denken dat Maka Central ongeveer 400 miljoen vaten olie-equivalent heeft en we denken dat Sapakara West er ongeveer 250 heeft”, aldus Sonya Boodoo, vice-president Upstream Research bij Rystad Energy. Ze wees er ook op dat Kwaskwasi maar liefst 728 miljoen vaten aan winbaar olie-equivalent kan bevatten.

De Amerikaanse multinationale investeringsbank en financiële dienstverlener Morgan Stanley, zegt dat de modellering van Block 58 uit Suriname aantoont dat het potentieel 6,5 miljard vaten olie-equivalente bronnen bevat die kunnen worden ontwikkeld in zeven fasen, met de eerste olie als doelwit voor 2026. “We voorspellen dat de eerste olie in 2026 zal plaatsvinden, waarbij de productie van elke opeenvolgende fase daarna in stappen van een jaar begint”, zei de bank in een onderzoeksrapport van OilNOW. “We gaan ervan uit dat de eerste fase een kleinere ontwikkeling is van 500 MMBoe (450 MMbbl olie) met een capaciteit van 120 Mbbl/d voor drijvende productie-opslag en -ontlading (FPSO). Voor elke volgende fase gaan we uit van 1 BBoe (900 MMbbl olie) aan grondstof met een FPSO-capaciteit van 220 Mbbl/d”, zei Morgan Stanley verder.

Ondertussen heeft het Maleisische olie- en gasbedrijf Petronas, zijn eerste put – Sloanea-1 – voor de kust van Suriname in blok 52 geboord, waar het 50 procent van zijn belang in handen heeft van de Amerikaanse oliemaatschappij Exxon-Mobil. Maersk Drilling, een in Denemarken gevestigde exploitant van boorplatforms, voert de campagne uit met de halfafzinkbare Maersk Developer-boormachine.

