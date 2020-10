De minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC), Marie Levens heeft gisteren in ABC Aktueel verklaard, nog niet geheel tevreden te zijn inzake de naleving van de COVID-19 voorzorgsmaatregelen op scholen. Volgens haar, worden die niet voldoende nageleefd. Levens zei, dat De Nationale Assemblee vandaag geïnformeerd zal worden, over de gang van zaken, zoals die zich de afgelopen twee weken op de diverse scholen heeft voltrokken. ‘’Er worden rapportages opgesteld van de inspecteurs die zich ontfermen over hoe het met de leerlingen gaat en hoe de lessen worden verzorgd. Ook worden de bussen in de gaten gehouden, of zij op tijd rijden en de protocollen in acht nemen”, aldus Levens. De bewindsvrouwe zei verder, dat er afdelingen zijn, die ervoor zorgen dat leerkrachten worden gereedgemaakt voor vertrek naar het binnenland en ook een afdeling die kinderen die thuis zitten, zal opvangen. Ten aanzien van de sanitaire voorzieningen, wordt er op de openbare scholen niet betaald. Het ministerie zorgt bij de openbare scholen voor alles.

Momenteel zijn de middelen daarvoor nog niet volledig vrijgegeven, waardoor deze scholen dan naar een ouder bijdrage zullen vragen, maar dat wordt van tevoren aan de ouders gemeld.

Volgens Levens is de bijdrage wel geen verplichting.

Lichamelijke opvoeding

“Het vak lichamelijke opvoeding mag wel uitgevoerd worden, indien de leerkracht een groot open veld heeft en de leerlingen de covid-protocollen, in acht nemen”, zei Levens. Verder zei zij, dat de scholen wel zijn geïnformeerd, betreffende COVID-19 protocollen en heeft ze de COVID protocollen naar alle scholen opgestuurd. “Het heeft te maken met de ruimte, die men elkaar moet geven. Als de ruimte open is, is het risico klein, dat iemand besmet kan raken met het COVID-19 coronavirus”, aldus Levens.