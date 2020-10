Gezien de extra kosten die drukken op de scholen voor het aankopen van beschermingsmiddelen, mond- en neuskapjes en handsanitizers om het covid-protocol van het ministerie van Onderwijs in acht te nemen op de scholen, heeft het assembleelid Harriette Ramdien afgelopen vrijdag namens de Suriname Chinese United Association (SCUA) en de VHP, een partij mond- en neuskapjes en handsanitizers geschonken aan de Onderwijsinspectie Nickerie. De donatie bestaat uit 90 flessen handsanitizers en 39 dozen mond- en neuskapjes en is bestemd voor alle 39 scholen in het district. De volksvertegenwoordiger heeft zich persoonlijk ingezet voor de scholen om in aanmerking te komen voor de geste.

Dit deed Ramdien nadat zij begin vorige week samen met de overige assembleeleden van Nickerie en vergezeld van de onderwijsinspecteurs, een bezoek had gebracht aan enkele scholen in het district. De bedoeling was om na te gaan hoe de scholen invulling geven aan de covid-maatregelen. Ramdien zegt toen een aantal zaken geconstateerd en gehoord te hebben. “Een van de zaken was dat de scholen hebben aangegeven, dat alles wat te maken heeft met COVID-19 beschermingsmiddelen door de scholen zelf bekostigd wordt, wat een zware druk legt op de schoolkas.” Ramdien heeft er toen direct werk van gemaakt om op zoek te gaan naar een donatie voor de scholen. Zij zegt blij te zijn dat de SCUA en de VHP spontaan hebben gereageerd.

Onderwijsinspecteur Katisah heeft namens Onderwijsinspectie Nickerie en alle scholen van Nickerie, de donoren bedankt. Volgens Katisah zijn de scholen werkelijk in nood voor wat betreft het aanschaffen van beschermingsmateriaal. De kosten lopen hoog op, maar het materiaal is nodig is om volgens de covid-protocollen, de scholen te draaien. Ramdien zegt dat ze verwacht binnenkort meer beschermingsmiddelen te kunnen schenken aan de scholen, omdat ze ook met andere organisaties in gesprek is die reeds hun ondersteuning en medewerking hebben toegezegd.

De vorige week heeft Ramdien ook beschermingsmateriaal geschonken aan het Mungra Medisch Centrum (MMC). Deze donatie is afkomstig van Lachmi Merhai, een Nickeriaanse woonachtig in Nederland. Het is de tweede keer binnen twee maanden dat deze donateur beschermingsmateriaal schenkt aan het MMC. De donatie voor het ziekenhuis bestond onder andere uit beschermingspakjes, hoofdbescherming, mond- en neuskapjes, handschoenen en face shields.