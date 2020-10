De bewoners van de Esther Stichting hebben gisteren een protestactie gevoerd. Zij hebben de poorten gesloten, waardoor zelfs de werknemers niet naar binnen konden om hun werkzaamheden uit te voeren. De bewoners hebben aangegeven, dat zij problemen hebben met de wijze waarop directeur Liefda Somo leiding geeft. Volgens de bewoners wordt er niet gecommuniceerd met hen. De actie is gisteren door tussenkomst van de bond opgeheven.

Johannes Aviankoi, voorzitter van de Algemene Bond Esther Stichting, zegt in gesprek met De West, dat de bond erbij is gekomen, omdat het personeel ook betrokken was bij de actie. “Als de poort gesloten is, heeft dat direct invloed op het personeel. Wij hebben vanuit onze maatschappelijke verantwoordelijkheid ingegrepen, want er zijn ook mensen daar die bedlegerig zijn en verzorgd moeten worden”, zegt Aviankoi.

De bond heeft gisteren een spoedonderhoud gehad met de directie van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo). Volgens hem heeft de Esther Stichting tal van problemen die een structurele aanpak behoeven. De bond is met een voorstel gekomen om een onafhankelijke commissie in het leven te roepen om zaken bij de stichting te onderzoeken, zodat de problemen opgelost kunnen worden. “Om zaken goed op te lossen, moeten we eerst onderzoek plegen om te weten wat er gebeurt. Zo kunnen we de juiste beslissingen nemen”, zegt Aviankoi. Het ministerie gaat akkoord met het voorstel van de bond. De commissie moet deze week nog ingesteld worden. Zij zal onderzoeken en rapporteren aan het ministerie. Aviankoi is van mening dat er gegaan moet worden naar een beleid waarbij de rust gegarandeerd is en bewoners niet meer hoeven te staken. “De commissie zal ook adviezen geven, zodat de zaak effectief opgelost kan worden”, aldus Aviankoi.

Volgens bewoner Ryan Luisterburg, worden de problemen van de bewoners niet gehoord. Hij geeft aan dat er eerder niet alleen acties zijn gevoerd, maar ook brieven zijn geschreven over de situatie. Echter zonder resultaat. De bewoners zijn van mening dat er een communicatieprobleem is bij de Esther Stichting. Daarnaast zijn zij het oneens met bepaalde regels en dat de covid-situatie misbruikt wordt om mensen te duperen. Luisterburg zegt dat hij begrijpt dat er een covid-situatie is, maar dat er verschillende mensen in het tehuis wonen. Volgens de bewoner kunnen niet alle regels voor eenieder gelden en dat er daarom gecommuniceerd zou moeten worden met de bewoners. Zo mogen zij bijvoorbeeld niet weg of mogen ze maar één keer per week naar de winkel. “Er is heel wat mis met de Esther Stichting.” De bewoners willen met de actie hun stem laten horen en de aandacht van vicepresident Ronnie Brunswijk trekken. Somo om een reactie gevraagd, zegt dat zij een persstilte heeft ingelast met betrekking tot deze kwestie. Zij gaf aan contact te zullen maken met de media als er informatie beschikbaar is.

-door Priscilla Kia-