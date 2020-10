Met de hele coronacrisis ervaren vooral burgers problemen met hun banken. Zij kunnen niet beschikken over hun gelden, want er zijn limieten, ATM’s worden niet optimaal aangevuld en burgers moeten in lange rijen staan. Steven Coutinho, directeur van De Surinaamsche Bank (DSB) en Rafiek Sheorajpanday, directeur van de Hakrinbank, zeiden gisteren in het tv-programma To the Point, dat zij werken aan een steeds betere dienstverlening naar hun klanten toe. De coronacrisis heeft een grote impact op het bankwezen, namelijk de bedrijfsvoering waarbij het beschermen van medewerkers en klanten prioriteit is geworden. Bepaalde sectoren zijn zwaar getroffen waarbij de omzet behoorlijk laag is. Sheorajpanday gaf aan, dat banken een verantwoordelijkheid hebben naar deze cliënten toe om het maximale te doen om klanten er doorheen te helpen.

Vanuit deze gedachte is er via de Centrale Bank een covid-faciliteit ontwikkeld, waardoor bedrijven die zwaar getroffen zijn, toch toegang hebben tot kapitaal voor zover de bedrijven in de kern wel gezond zijn en levensvatbaar zijn op de lange termijn. Voor cliënten die vanwege de covid-situatie moeilijk hun hypotheek of lening kunnen aflossen, hebben de banken voor een bepaalde periode uitstel verleend. Volgens Sheorajpanday moeten de banken samen met de sectoren, bedrijven en de burgers, uit deze periode komen. “Dat is ook het beste voor de banken op de lange termijn. We kunnen strak zijn en ons geld eisen, maar als de bedrijven er hierna niet meer zijn, omdat de banken te hard waren, dan zijn wij ook verder van huis”, stelde de Hakrinbank-directeur. Coutinho vulde aan door te zeggen dat in deze periode, partnerschap het belangrijkste is dat gewaarborgd moet worden. De schaarste aan SRD’s en vreemde valuta komt volgens Coutinho doordat buiten de banken om, er een parallelmarkt is ontstaan. Vanwege de koersontwikkeling gaan mensen met hun cash SRD’s naar de cambio’s.

Sheorajpanday bevestigde dit en zei dat ook bedrijven de valutamarkt opgingen, omdat banken die onvoldoende in staat waren in de behoefte van vreemde valuta te voorzien, genoodzaakt waren naar de valutamarkt te gaan. Hij zei dat in de periode waarin de Centrale Bank de banen ruimte had geboden om tussen de koers van SRD 12 en SRD 14 transacties te plegen tegen cash SRD’s, het probleem een beetje verholpen was.

Coutinho zei dat met de intrede van COVID-19, DSB de helft van haar werknemers uit het systeem moest gooien en in een roulatie plaatsen. Dat betekent dat er minder mensen beschikbaar zijn om de klanten te bedienen. Sheorajpanday gaf aan dat in de dienstverlening er ter bescherming van klanten en medewerkers, de switch wordt gemaakt naar internet banking en elektronisch betalen. Coutinho deelde mee dat DSB helemaal online wil gaan door het online mogelijk maken om een rekening te openen en zelfs een lening aan te gaan.

Er wordt zwaar geïnvesteerd in het digitaliseringsproces. Ook zijn er mensen overgebracht naar een call center. Over de lange wachttijden zei hij, dat er gewerkt wordt aan het systeem om te weten hoeveel mensen aan de lijn zijn en hoeveel mensen nodig zijn om alle vragen van burgers per dag te beantwoorden.

Sheorajpanday zei dat niet iedereen kan meegaan met het online systeem van bankieren, maar dat er gewerkt wordt aan voorlichting en informatie, terwijl de toegang tot de banken open blijft voor zij die helemaal niet mee kunnen gaan. De banken willen dus versneld digitaliseren, maar moeten daarbij ook de klanten meenemen in het proces.