President Chandrikapersad Santokhi heeft vorige maand tijdens een overleg met president-commissarissen van staatsbedrijven aangegeven, dat de meeste staatsbedrijven in grote financiële problemen verkeren en verlieslatend zijn. De bedrijven zitten opgescheept met hoge leningen en wurgcontracten, terwijl in een aantal gevallen er sprake is van corruptie. Hij gaf aan dat er een algehele doorlichting van alle staatsbedrijven zal komen. De International Development Bank (IDB) heeft reeds technische assistentie toegezegd. Robby Berenstein, voorzitter van C-47, zei gisteren tijdens een persconferentie, dat de vakbeweging nog steeds niet over deze eventuele doorlichting is bericht.

Berenstein is van mening dat als de regering wil weten wat er echt binnen de bedrijven speelt, zij bij de vakbeweging moet aankloppen.

“Wie zou een beter beeld kunnen geven van wat er aan de hand is in de bedrijven dan de werknemers? Wij eisen op elk stuk de betrokkenheid”, zei Berenstein. Op de vraag of de vakbeweging het eens is met een doorlichting, zei Berenstein dat zij eerst moeten weten wat de doorlichting inhoudt. “Is dat financieel? Is het qua human resources? Is het in hoeverre de rechtmatigheid en doelmatigheid van besluiten binnen het bedrijf in lijn zijn met wat er zou moeten gebeuren? Vooralsnog weten we dat niet, daarom hebben we gevraagd om betrokken te worden, want dan pas weten we precies wat je wilt.”

Berenstein gaf aan dat als dat is gebeurd, de vakbeweging ook wil aangeven wat er aan de hand is. “Als mensen van de IDB komen, gaan ze in de ondernemingen moeten komen en ze gaan de medewerkers daar aantreffen. Het zou goed zijn dat wij alvast wisten wat er precies op stapel is, zodat de betrokkenheid op gang kan komen. Je hebt ook een beter resultaat. We willen niet bemoeien, maar het is gewoon een voorwaarde dat je de meeste belangrijke actoren betrekt als je onderzoek wilt doen”, aldus Berenstein.

De Communicatie Dienst Suriname (CDS) meldde vorige maand dat het algemene beeld is dat de bedrijven de afgelopen jaren zijn uitgehold. De president gaf aan dat er gewerkt zal worden aan oplossingen. Waar nodig zal het Openbaar Ministerie worden ingeschakeld. Er zal komende week een scan plaatsvinden om de problemen in kaart te brengen. Het toezicht op de bedrijven zal worden verscherpt. Er zal periodiek en intensief overleg plaatsvinden met de raden van commissarissen.

Zwaarwichtige beslissingen zullen voortaan met de president en regering worden afgestemd. Subsidies zullen worden afgebouwd. Het doel is de bedrijven efficiënt en winstgevend te maken.

door Priscilla Kia