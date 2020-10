De Saamaka-stam Matjaw-lo, die deel heeft genomen aan de viering van de Dag der Marrons op 10 oktober te Pusungrunu, heeft op die dag een petitie ingediend bij de regering via de stichting A Marron Kompas. De petitie betreft het granmanschap van de Saramaccaners. Zij stellen dat niet Albert Aboikoni, maar Naze Amina de rechtmatige opvolger is van wijlen granman Belvon Aboikoni. In de petitie is opgenomen dat Albert Aboikoni op zeer controversiële wijze benoemd is door de regering Bouterse-Adhin als grootopperhoofd der Saramaccaners. Dit omdat de beëdiging niet volgens de traditionele wijze is geschied.

De Matjaw-lo zijn nakomelingen van vier zusters, te weten Ma Doti, Ma Amina, Ma Adisi en Ma Bobi. De benoeming en installatie van de granman vindt plaats door de kinderen van de gezusters. Volgens de Saramaccaners hebben wijlen granman Aboikoni en de huidige granman door middel van een coup, het granmanschap naar zich toe getrokken hebben. Albert Aboikoni werd daarin ondersteund door ex-president Desiré Bouterse. Ook vinden zij het onacceptabel dat de persoon die hoofdkapitein is van de Matjaw-lo tegen de traditie van de stam in, gefunctioneerd heeft als waarnemend granman bij het overlijden van Somo Aboikoni. Volgens de traditie wordt iemand die waargenomen heeft voor de granman, nooit granman. Daarnaast is het zeer verwerpelijk voor de Matjaw-lo dat na het overlijden van Belvon Aboikoni, zijn broertje door de regering werd beëdigd door de Surinaamse regering tot grootopperhoofd der Saramaccaners. Ook zijn zij ertegen dat de benoeming plaats heeft gevonden te Asido- Opo Volgens de traditie, gebeurt dat te Dang Gogo.

De Saramaccaners verwachten van de regering dat zij uitvoering geeft aan de oplossing van dit vraagstuk. De Saamaka-stam verzoekt de regering dringend de benoemingresolutie van de heer Albert Aboikoni tot granman, op de meest korte termijn nietig te verklaren en in te trekken. President Chandrikapersad Santokhi zei hierop dat hij de akkoorden en samenwerkingsovereenkomsten van de krutu’s respecteert en daaraan invulling zal geven.

Op de Liba Krutu in 2018 te Drietabbetje, is het Diitabiki-akkoord gesloten, waarin besluiten en eisen zijn opgenomen. De besluitenlijst omvat achttien punten. Alle zes Marronstammen die deelgenomen hadden aan de krutu, hebben toen ook gesteld dat Albert Aboikoni onrechtmatig benoemd is tot granman.

Op zondag 12 augustus werd Albert Aboikoni in het Presidentieel Paleis beëdigd door de toenmalige president Desiré Bouterse, tot stamleider der Saramaccaners. Dit besluit werd aangehouden nadat stamhoofden een beroep deden op de president, om zijn besluit te herzien. De overige stammen hadden gesteld, dat de rust in het gebied niet gegarandeerd kan worden, indien Albert Aboikoni benoemd wordt tot granman.