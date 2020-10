Wanneer er wordt gesproken van de informele sector kijken de meeste mensen naar mensen als de schaafijsman, de kleermaker, warungs etc, maar niemand kijkt naar de illegale sector. Volgens parlementariƫr Ronny Asabina, draagt de informele sector bij aan het bruto binnenlands product (bbp). Winston Ramautarsing, econoom en voorzitter van de Vereniging van Economisten in Suriname (VES), bevestigde dit en gaf aan dat de bijdrage van deze sector aan het bbp 20%-30% is. Hij gaf ook aan dat binnen de informele sector ook de drugs- en witwassector zitten. Ons land maakt zich klaar voor de National Risk Assessment (NRA), waarbij er sterk wordt gewerkt aan het aanscherpen van compliance vereisten en het versterken van het toezicht en de handhaving op het gebied van witwassen van gelden en antiterrorismefinanciering. Overal ter wereld wordt er hard gewerkt om drugsgeld of geld uit andere illegale handel uit de formele sector te houden, maar de grote jongens binnen de criminele wereld vinden ook altijd een weg om hun geld wit te wassen, waardoor het geld normaal binnenstroomt in de formele sector. We weten ook dat de focus vaak niet zo gelegd wordt op de grote gerenommeerde bedrijven, maar sommige van deze bedrijven doen zaken met mensen die contacten hebben met personen in de drugswereld of die aan andere illegale handel doen. Het illegaal geld komt op deze manier bij de grote bedrijven terecht en wordt zo witgewassen. We roepen allemaal dat dollars schaars zijn, maar als we dollars willen, weten we precies waar ze te krijgen. Iedereen kent een man van de straat die iemand kent. Die dollars liggen een telefoongesprek ver en na dat gesprek komt die man naar je toe met de hoeveelheid dollars die je nodig hebt. Met dat geld wordt de studie betaald of andere noodzakelijke inkopen gedaan. Zo komt het geld gewoon in de kringloop van de formele sector terecht. Bovendien zijn er ook politici die affiniteit hebben met de illegale sector. Zij betalen zwijggeld en de drugs of het geld wordt binnengehaald. We komen dus nooit helemaal af van het illegaal geld. Jennifer van Dijk-Silos, voorzitter van het Project Management Team (PMT) van het National Risk Assessment (NRA), had in een eerder gesprek met de media aangegeven, dat alle sectoren hebben geparticipeerd, behalve de tweedehandse autohandel, die wilde niet meewerken met het NRA. Hoewel zij het niet wilde zeggen, weten we allemaal dat er personen zijn die de autohandel gebruiken om hun geld wit te wassen. En wie zijn de vrienden van deze mensen? Dat zijn vaak dezelfde mensen die zogenaamd niets te maken willen hebben met witwasgeld binnen de formele sector.