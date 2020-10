President Chandrikapersad Santokhi maakte gisteren tijdens de reguliere persconferentie van de regering bekend, dat naast de uitbetaling van ambtenaren, de Oppenheimer 1-lening ook de grootse uitdaging vormt voor de regering aan het eind van deze maand. Hij zei dat er voor de rente aflossing van 26 miljoen US-dollar een oplossing wordt gezocht. “Ik word er bijna zenuwachtig van, want de deadline nadert. Suriname heeft de 26 miljoen US dollar aan rente nog niet voor de obligatielening van 550 miljoen US dollar die in 2016 via Oppenheimer was uitgezet”, aldus financiënminister Armand Achaibersing, die ook aanwezig was tijdens de persconferentie. De bewindsman merkte op, dat in juli ons land ook al niet in staat was, de aflossing op een obligatielening van 125 miljoen US dollar te betalen, wat ertoe geleid had dat de kredietwaardigheid van Suriname omlaag werd gebracht naar default. Nadat de regering in samenspraak met de schuldeisers hieromtrent een akkoord had bereikt, ging de kredietwaardigheid weer omhoog naar ‘CCC’.

“De regering gaat met een ieder praten, die zou kunnen ondersteunen om deze lening af te lossen, zodat Suriname internationaal niet verder in een vervelende financiële situatie wordt geplaatst. Internationaal zal er ook nagegaan worden, hoe deze zaak aan te pakken”, aldus president Santokhi. De US-dollar 26 miljoen is een van de zaken waarmee rekening gehouden moet worden, wanneer het gaat om het financieren van de door de vorige regering met de CLO overeengekomen salarisverhoging van 50 procent. Over hoe om te gaan met deze salarisverhoging zal, er deze week met de CLO verder overlegd worden.

Het staatshoofd zei verder, dat het doel van de regering is om elke maand de salarissen, pensioenen en uitkeringen te kunnen betalen. Daarover hoeft er geen onzekerheid te zijn bij ambtenaren, pensioengerechtigden, seniorenburgers die de Algemene Oudedagsvoorziening (AOV) uitbetaald krijgen, zij die in aanmerking komen voor de Algemene Kinderbijslag (AKB) en personen met een beperking die uitkijken naar hun financiële bijstand. Het staatshoofd benadrukte, dat deze gelden, uitbetaald moeten worden. “Het is hoogste prioriteit”, aldus president Santokhi.

Vakbonden krijgen een plaats in het RvC

Het is zo dat raden van commissarissen of raden van bestuur bij wet zijn vastgelegd, maar dat de positie van de vakbond in deze raden, niet geregeld is. Waar dit het geval mocht zijn, heeft de regering beslist, dat op de algemene vergadering van aandeelhouders besloten moet worden dat de vakbond een plaats krijgt binnen de RvC of dat de RvB dit beslist tot dat de statuten veranderd zijn. De regering is er daarom voorstander van dat vakbonden participeren in raden van commissarissen (RvC) en of raden van bestuur. Hierover zijn er al afspraken gemaakt met verschillende vakbonden. President Santokhi erkende dat niet alle statuten van bedrijven in deze mogelijkheid voorzien. Op deze manier wil de regering een zekere erkenning geven aan vakbondsrechten. Volgens het staatshoofd vormen werknemers een belangrijk onderdeel van een onderneming. Zij zouden daarom ook een plaats moeten hebben om samen met de regering, het land uit de crisis te halen. Meer nog gaat het erom dat de regering alle parastatale bedrijven gezond wil maken en daarbij de arbeiders ook een belangrijke rol ziet vervullen door hun vertegenwoordiging in de raden.

President Santokhi ging ook in op de situatie met betrekking tot personen die door de vorige regering in dienst zijn genomen en in onzekerheid over hun positie verkeren. Hij heeft op basis van aan hem door de commissie Personele Aangelegenheden uitgebracht advies reeds aan alle ministers de opdracht gegeven, deze groepen te gaan rangschikken. Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft hiermee al een aanvang gemaakt. “De eerste doelgroep betreft degenen van wie blijkt dat alle stukken in orde zijn en dat alles conform de wettelijke regels en procedures is gegaan. Deze groep mag alvast in het systeem van de overheid”, stelde de president. Daarna zal gekeken worden naar de personen van wie er stukken ontbreken of onjuistheden zijn. Volgens het staatshoofd zijn er mensen die niet eens weten dat ze ambtenaren zijn, of zulks via derden te horen krijgen. Deze kwestie heeft de aandacht van de regering.