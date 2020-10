Terwijl we zien dat de COVID-19 situatie stabiel is in Suriname, zien we toch dat de samenleving weer vraagt om aanscherping van de maatregelen. De regering maakt zich nog steeds zorgen over een mogelijke nieuwe golf van coronabesmettingen. De minister van Volksgezondheid, Amar Ramadhin, toonde deze week foto’s, waarop te zien is, dat een deel van de samenleving zich absoluut niet houdt aan de covid-voorzorgsmaatregelen. Hierdoor vreest hij, dat dit gedrag zal leiden tot een verscherping van de coronamaatregelen. Juist nu de regering is overgegaan tot het normaliseren van het leven, kan ze weer genoodzaakt zijn drastisch op te treden. Keerpunt is zeer ongerust. De covid-situatie in Suriname is aan het borrelen. Onverantwoordelijke mensen op voetbalvelden, aan de Waterkant, langs de weg, voor de winkels, personen die dicht op elkaar ‘chillen’ en borrelen in grote groepen, zonder maskers. We kunnen dan wel allerhande maatregelen afkondigen die erop gericht zijn de verdere besmettingen van het coronavirus tegen te gaan, maar indien men zich niet aan de regels houdt, dan mogen wij het ergste verwachten. Maatregelen zijn afgekondigd, maar de controle op de naleving schiet nog ernstig tekort. De samenleving schijnt er met de pet naar te gooien. De regering zet alles op alles om de samenleving te beschermen, maar we worden ook gevraagd om onze verantwoordelijkheid te nemen. Keerpunt is van mening, dat indien we op deze manier doorgaan, wij kunnen verwachten dat we over twee weken weer een stijging zullen zien van besmettingen. Overal in de wereld waar men tot normalisatie is overgegaan, zijn er weer uitbraken. Suriname is ook begonnen met normaliseren, de gevolgen daarvan moeten zich nog manifesteren.