De minister van Justitie en Politie (JusPol), Kenneth Amoksi, deelde gisteren tijdens een persconferentie met regeringsleiders mee, dat de justitiële autoriteiten een internationaal signaleringsverzoek hebben gelanceerd tegen de ex-minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad. Ook heeft de procureur-generaal (PG) Roy Baidjnath Panday, signalering gevraagd voor nog twee medeplichtigen: Hans Buysse, managing partner van Clairfield en de voormalige adviseur van Hoefdraad, Robert Putter. Voor de signalering van Hoefdraad moest er extra informatie aan Interpol worden geleverd, die is intussen ook verstrekt. Door deze signalering komt Hoefdraad definitief op de signaleringlijst van Interpol te staan.

Hoefdraad wordt ervan verdacht zich schuldig te hebben gemaakt aan elf strafbare feiten, onder andere overtreding van de Bankwet, overtreding van de Wet Strafbaarstelling Money Laundring, ambtsverduistering en oplichting.

Door de PG was reeds eerder een nationale opsporing van Hoefdraad ingelast, ook werd er een uitreisverbod tegen Hoefdraad afgekondigd. Volgens de minister wordt er van korpschef Roberto Prade verwacht, dat hij de inspanningen presenteert welke uitgevoerd zijn om Hoefdraad op te sporen.

De minister benadrukte, dat na ontvangst van de inspanningen, er zal worden nagegaan of die wel met de samenleving gedeeld kunnen worden. “Strategisch bekeken, zal ik nagaan of de informatie met de samenleving gedeeld kan worden of niet. Die bepaling moet ik nog nemen.” Gezien Hoefdraad het niet eens was met de beslissing van het parlement om hem op verzoek van het Openbaar Ministerie in staat van beschuldiging te stellen, maakte hij een rechtszaak aanhangig tegen de overheid. “Ik moet wel zeggen dat de civiele zaak die Hoefdraad aanhangig heeft gemaakt tegen de overheid, geen invloed heeft op de opsporingsactiviteiten van de politie”, aldus de minister.