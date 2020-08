De directeur van Volksgezondheid, Cleopatra Jessurun, heeft eerder deze week haar ontslag aangeboden. Jesserun stelde dat zij deze stap heeft genomen, omdat de ontstane werksituatie tijdens de transitieperiode van de regering, onwerkbaar voor haar werd. Volgens Jessurun werd haar informatie onthouden, ook werden haar input en mening niet gewaardeerd. Jessurun heeft inzake haar ontslag, overleg gehad met de minister van Volksgezondheid, Amar Ramadhin. Volgens hem heeft Jessurun voordat zij met verlof ging, zelf een waarnemend directeur gepresenteerd met wie er verder gewerkt is. Ramadhin zegt tegenover de media, dat Jessurun onwaarheden vertelt. “Ik ben diep teleurgesteld in mevrouw Jessurun, ze heeft halve waarheden en hele leugens verkondigd in de pers. Ik heb jammer genoeg moeten constateren, dat zij zich heeft ontpopt als iemand die niet de waarheid wenst te verkondigen. Wij hebben duidelijke afspraken gemaakt en dan vind ik het jammer dat een ex-directeur zich op een dergelijk manier uitlaat. Terwijl zij dichtbij was en toen de adviezen kon hebben gegeven”, aldus Ramadhin. Hij betreurt de uitspraken die zij heeft gedaan. Ramadhin zegt niet te begrijpen hoe de situatie onwerkbaar werd voor Jessurun, aangezien hij nimmer met haar heeft samengewerkt. “Dit is geen besluit. Ik heb niet een één seconde van mijn werktijd met mevrouw Jessurun gewerkt, hoe kan ze dan praten over een onwerkbare situatie? Het is natuurlijk jammer, want als ze met verlof is, dat is het toch logisch dat ik met een waarnemend directeur moet werken?” aldus Ramadhin. Volgens hem zou het goed zijn, indien Jessurun over de brug komt en aangeeft hoe het ministerie van Volksgezondheid onder haar leiding, de gelden heeft besteed.