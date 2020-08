Minister Armand Achaibersing verzekert de samenleving, dat de lage inkomensgroepen niet getroffen zullen worden door de solidariteitsheffing. Hij verduidelijkte dit, nadat de samenstelling van de solidariteitsheffing door de nieuwe regering niet bij alle delen van de samenleving, in het bijzonder bij de Progressieve Vakcentrale C-47 goed was ontvangen. Daarom heeft C-47 voorzitter Robby Berenstein,, president Chandrikapersad Santokhi, persoonlijk aangeschreven hierover. Achaibersing doet een beroep op de samenleving de officiële berichten te volgen en af te wachten tot het hele pakket is gepresenteerd. Er wordt momenteel met verschillende actoren gewerkt aan het pakket. Zo zullen verschillende groepen in de informele sfeer in kaart gebracht worden, zodat de regering ook daar belasting kan gaan innen. De Raad van Ministers (RvM) heeft afgelopen week goedgekeurd, dat per 1 september 10% solidariteitsheffing bij wet geïntroduceerd zal worden. De heffing geldt voor de twee hoogste tariefschijven en vervalt op 1 januari 2022. C-47 is van mening, dat met de verhoging van de twee hoogste tariefschijven van de Wet Loon/Inkomstenbelasting, de echte breedste schouders, die te vinden zijn in de verschillende kapitaalsgroepen, ongemoeid gelaten worden. Volgens C-47 zal deze wet niet het gewenste effect sorteren, integendeel, zal deze de reeds zwaar aangetaste koopkracht van de werknemers, verder doen eroderen. Met het kiezen van de solidariteitsheffing als remedie om de financiële huishouding op orde te brengen, worden de loontrekkers wederom onevenredig zwaar geraakt staat in het schrijven van Berenstein aan de president. VHP-parlementariër Asiskumar Gajadien, lichtte hierbij een tipje van de sluier en zei, dat er al naar modellen wordt gekeken, om mensen met een laag inkomen en ook lage loontrekkers, niet te belasten met die 10 procent solidariteitsheffing. De Assemblée kijkt ook al uit naar andere alternatieven. “We zijn in een spiraal terechtgekomen, maar we moeten samen ervoor zorgen, dat wij eruit komen”, aldus Gajadien. Bij de voortzetting van de behandeling van de ontwerpwet inhoudende regels bij de uitvoering van een burgerlijke uitzonderingstoestand, zal de Assemblée verder ingaan, op wie in de categorie van de lage inkomens hoort. Verschil tussen financiële administratie en financiële mutatie Minister Achaibersing zei onlangs op een persconferentie dat er geen administratie is van het COVID-19 Noodfonds en wel voor SRD 400 miljoen. De zei NDP-parlementariër Ebu Jones stelde in verband hiermee in De Nationale Assemblée, dat het overzicht van de uitgaven van het COVID-19 fonds bij de Centrale Bank van Suriname ligt. Volgens Achaibersing is slechts de financiële mutatie beschikbaar, maar niet de administratie. “Men moet wel het verschil weten tussen financiële administratie en financiële mutatie”, aldus Achaibersing. De bewindsman zei verder, dat zijn ministerie er alles aan doet, de financiële administratie te reconstrueren. In april 2018 werd door de Nederlandse justitie een geldzending 19 miljoen euro in beslag genomen op Schiphol. Achaibersingh zegt ook dat het proces nog steeds gaande is om dit geld terug te kunnen krijgen.