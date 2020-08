Chandrikapersad Santokhi, de 7e president van Suriname, heeft gisteren op een persconferentie, een globaal overzicht van de huidige financiële situatie van ons land gegeven. Het was geen geheim dat het kabinet Bouterse een totaal financieel geruïneerd land heeft overgedragen aan de regering Santokhi, maar een juist beeld van hoe slecht we er voor staan, kon slechts gegeven worden na de overname van het kabinet van de laatstgenoemde en een tot nog toe gepleegde inventarisatie binnen Financiën. Velen geraakten door de onthullingen van Santokhi en de aangetroffen ravage, totaal met stomheid geslagen en hadden niet het flauwste vermoeden, dat men op een dergelijke onverantwoordelijke wijze, de afgelopen tien jaar was omgesprongen met staatstegoeden, waardoor de huidige regering momenteel te maken heeft met een enorm staatsdeficit en nauwelijks in staat is te regeren. Maar dat de regering Santokhi nu te maken heeft met een totaal gedecimeerd staatsvermogen, is op zeer kwaadwillige en gewetenloze wijze voorbereid en als valkuil voor zijn kabinet in stelling gebracht. Jaren achtereen werd door economisten erop gewezen, dat het financiële beleid dat gevoerd werd door de niet monetair econoom Hoefdraad, Suriname naar een faillissement zou leiden. Aanhoudende verkwisting van lokaal geld en vreemde valuta en uitblijven van een verhoogde productie, waren de voorbode van een financieel en economisch debacle dat uitgemond is in een staatsschuld die in de vele miljarden beloopt en als een booby trap voor de regering Santokhi is achtergelaten. Weinigen zullen er nog aan twijfelen, dat er opzet in het spel is, vooral als gekeken wordt naar de honderden miljoenen SRD en vreemde valuta die zijn verdwenen en dat voor deze verdampte middelen, de boekhouding totaal ontbreekt. Hier is overduidelijk sprake van roof van staatsmiddelen door een kabinet van criminelen, dat het belang van land en volk geen moment als prioriteit heeft aangemerkt. Als het nu helemaal glashelder is dat het kabinet Bouterse in de afgelopen 10 jaar zeker 4 miljard dollar aan inkomsten heeft gezien (veel meer dan de hele Nederlandse ontwikkelingshulp toegezegd in 1975 aan het NPK-kabinet van Henck Arron) en dat niemand kan verklaren waar dat geld aan besteed is, dan is het niet vreemd, dat gelijk aan malversaties vanaf het prille begin van de kabinetten Bouterse, kan en mag worden gedacht. Men heeft ook voortdurend gestoeid met ons goud ondergebracht in de Centrale Bank. Ook met het COVID-19 Noodfonds is er vermoedelijk zwaar gerommeld en zijn gelden vrijwel zeker gestolen, omdat bij de besteding van de 400 miljoen SRD bij dit fonds ingebracht, 300 miljoen is besteed en daarvan ontbreekt eveneens de boekhouding. Als deel van het gevoerde mismanagement werd maar liefst 65 miljoen US-dollar aan royalty betalingen gebruikt om gemaakte buitenlandse schulden af te lossen of als onderpand ingezet. Als klap op de vuurpijl, en daar straalt de kwaadaardigheid van het kabinet Bouterse uit, betreft de opdracht aan Kromosoeto, de kort daarvoor wederom aangestelde directeur bij de Surinaamse Post Spaar Bank, SPSB, de onder zijn beheer zijnde 272.9 miljoen US-dollar over te maken ten bate van een woningfonds. Deze criminele handeling werd toegepast om alle financiële mogelijkheden die er eventueel nog waren, het komende kabinet Santokhi uit handen te slaan. Het kabinet Santokhi dient daarom naar de mening van velen, de procureur-generaal te vragen een grondig strafrechtelijk onderzoek tegen Kromosoeto in te stellen. Er hebben zich namelijk zeer duistere zaken op deze bank voorgedaan, die absoluut niet door de beugel konden en waarvoor het Openbaar Ministerie reeds een onderzoek was begonnen, maar Hoefdraad heeft nooit willen meewerken en weigerde de benodigde stukken aan het Openbaar Ministerie, ter hand te stellen. Op de eerder aangehaalde persconferentie van de president gisteren, vertelde hij eveneens dat er 1.9 miljard US-dollar aan buitenlandse schulden is opgebouwd door het kabinet Bouterse en zijn kabinet tot op heden 123 buitenlandse leningen heeft kunnen vaststellen. Ook op de binnenlandse markt heeft het regiem Bouterse een schuldenlast van 990 miljoen US-dollar achtergelaten en daarenboven nog eventjes ook 140 miljoen aan schulden in euro’s uitgedrukt. Ook schroomde het kabinet Bouterse er niet voor 2,2 miljard aan schatkistpapier uit te geven. Nu kijkt de regering Santokhi ook aan tegen achterstanden in de buitenlandse betalingen van 43 miljoen dollar. Ook Surinaamse bedrijven zijn volgens Santokhi, vanaf 2016 niet meer betaald en dat bedrag aan schuld is opgelopen 253 miljoen. Ook de geleende tegoeden bij Oppenheimer drukken zwaar op het land en moeten sneller ingelost worden. En om de kwaadwilligheid van de NDP-regering nog te accentueren, zijn er bij haar vertrek 3603 ambtenaren in dienst genomen, die ook op een loon rekenen en dat betekent een verzwaring van de overheidsuitgaven met maar liefst 62 miljoen per maand en dat geld is er ook niet. Wie durft nog te verklaren dat de regering Bouterse, de tactiek van de verschroeide aarde niet heeft toegepast en wel lang voordat ze overdroeg aan het kabinet Santokhi? De nieuwe coalitieregering heeft een totale failliete boedel overgenomen en zal tal van maatregelen moeten treffen, om uit deze misère te geraken. Ze heeft alvast enkele fiscaal verhogende maatregelen aangekondigd, die nu reeds een nare smaak in de mond bij verreweg de meesten tot gevolg heeft. Deze maatregelen zullen nog zwaarder op het enorm gedecimeerde maandelijkse budget van de loontrekkers drukken. Binnen de gemeenschap wordt de roep steeds luider, het geld bij de mensen die de vrije hand hadden bij het plunderen van het staatsvermogen te gaan zoeken en desnoods vastgoed van ze te confisqueren, om zo heel wat geld terug te halen. Het volk is namelijk helemaal niet gecharmeerd van het dragen van nog zwaardere financiële lasten, het heeft het al moeilijk genoeg.