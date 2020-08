‘Handelingen regering Bouterse zijn ordinaire criminaliteit, vermomd als politiek’ President Chandrikapersad Santokhi heeft gisteren tijdens een persconferentie in de Congreshal, aangekondigd dat de situatie ernstiger is dan gedacht. De oriëntatie- en kennismakingsronde van de regering is nu voorbij. Volgens het staatshoofd is de situatie zeer ernstig, want het Surinaams volk is opgescheept met USD 1.9 miljard aan buitenlandse leningen, verdeeld over 123 leningen. In een periode van zes maanden voor de verkiezingen, zijn er 3.603 ambtenaren in dienst genomen van de staat Suriname. De loonkosten zijn hiermee toegenomen met SRD 62 miljoen per maand. Op de dag van de inauguratie van de president en vicepresident op 20 juli, heeft de directeur van de Surinaamse Postspaarbank (SPSB), Ginmardo Kromosoeto, in opdracht van de ex-minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad, een bedrag van SRD 272,9 miljoen overgemaakt naar een rekening van een woningbouwfonds. Volgens de president zijn deze handelingen gedaan om het regeren moeilijker te maken voor de nieuwe regering. ‘’Het gaat om sabotage van de hoogste orde’’, aldus de president. Jurist Antoon Karg is van mening, dat als er een intentionele financiële tijdbom door de NDP-regering is geplaatst voor de aantredende coalitie, iedereen die daaraan heeft deelgenomen, bestraft moet worden. “Anders zijn wij voor altijd het puzzelstuk van democratie, dat de vreedzame machtsoverdracht heet, kwijt en hebben criminelen de gehele Surinaamse bevolking gegijzeld om politieke punten te scoren tegen politieke rivalen, terwijl zij zichzelf met een laatste ‘hoera’ verrijkt hebben. Dit is diep ziek, diep triest en diep kwaad”, zegt Karg. De jurist zegt dat als de nieuwe regering deze kwestie laat rusten, het niet lang meer zal duren voordat dit als acceptabele tactiek, bewonderenswaardige schaakzet of slimme strategie zal worden afgeschilderd. “Terwijl het niets anders is dan ordinaire criminaliteit, vermomd als politiek. Daarom is civielrechtelijke handhaving van bestuursnormen en strafrechtelijke normen altijd een optie. Dit opent direct de mogelijkheid tot beslaglegging op het persoonlijk vermogen van corrupte verdachten. Het verhoogt ook de druk op medewerking, want het crimineel corrupt netwerk kan ze niet langer beschermen. Daarmee komen middelen ter beschikking van de overheid en kan je uit schikkingen en buitengerechtelijke afdoeningen al binnen enkele dagen, forse bedragen opeisen en meteen inzetten om de financiële positie van de regering te verbeteren. Je vergaart ook bewijsmiddelen en getuigenverklaringen, voordat de daders de gelegenheid hebben die weg te maken. Om corruptie aan te pakken, moet je integraal de instrumenten van civiel recht, bestuursrecht en strafrecht elkaar laten versterken”, aldus Karg. De jurist is van mening dat je de belemmeringen of beperkingen van een stelsel of rechtsgebied, niet in de weg kunt laten staan of vertraging laten veroorzaken bij het uiteindelijk doel van terughalen wat de staat toebehoort. Karg: “Op iedere organisatie en met name iedere bestuurder onder het Surinaams recht, rust een administratieplicht. Als enig onderdeel van de administratie, zoals het (COVID-19) noodfonds of USD 4 miljard aan opbrengsten uit grondstoffen ontbreken, zijn alle bestuurders daar rechtstreeks verantwoordelijk voor die in de gezagslijn betrokken waren. Niet in de laatste plaats individuele ministers en ex-president Bouterse.” Karg haalt het onderzoek van de ING Bank in Nederland aan, waaruit blijkt dat in de periode 2013 – 2015, USD 9 miljoen aan verdachte transacties via een bekende bouwmarkt verricht zijn. “De bouwmarkt heeft vijf florerende vestigingen en is een van de grootste crediteuren van de Surinaamse staat. Hoe kan het bestaan dat er nog één SRD aan dit concern uitbetaald zou worden, wanneer deze informatie bekend is? Overigens, dit staat in rechtstreeks verband tot de 19, 5 miljoen in Nederland. De regering heeft de gelegenheid, niet alleen terstond haar financiële positie met miljoenen te verbeteren, maar internationaal aan te tonen, dat de samenwerking tussen Suriname en Nederland, ons dichter bij de teruggaaf van ‘sigaret moni’ brengt”, zegt Karg.