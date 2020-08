Sinds kort heeft de huidige regering besloten de naam van het Nationaal Informatie Instituut (NII) te veranderen in Communicatie Dienst Suriname (CDS). Volgens de regering, voerde de vorige regering propaganda via het NII. Was het dan niet mogelijk om gewoon het beleid te veranderen? Was het nodig de naam van het instituut te wijzigen? Financieel zit ons land in zwaar weer en een dergelijke wijziging kost geld. Onder andere logo’s op voertuigen moeten vervangen worden, er moeten nieuwe pasjes komen voor het personeel. Al met al kost dit het land onnodig veel geld, terwijl de huidige regering beloofd had juist te zullen besparen. Met een vervanging van het directieteam waren zaken reeds gedaan. Het lijkt erop dat de huidige regering bezig is alles te vervangen wat door de NDP-regering in leven is geroepen. Natuurlijk is het goed om kritisch projecten en dergelijke te bekijken die door de vorige regering zijn neergezet. Projecten kosten geld en als zij geen vruchten afwerpen, schieten ze hun doel voorbij. In dat geval is het beter om het project te stoppen of te wijzigen, maar een instituut als het NII, kan gewoon behouden blijven en waar nodig, aangepast. Dat de huidige regering wil dat er een nieuw beleid gevoerd wordt op het instituut, is logisch, maar je kunt je afvragen of een naamswijziging per se nodig is. Het wordt nu tijd dat we als land gaan besparen. Vanuit de samenleving is er overigens veel kritiek geleverd op het nieuwe logo, dat volgens de regering de totale samenleving vertegenwoordigt. Maar velen die zich op sociale media kritisch hebben geuit over het nieuwe logo, zien dat anders. Zij vinden helemaal niet dat het logo de samenleving vertegenwoordigt, omdat de kleuren die gebruikt zijn voor het logo, de kleuren zijn van de politieke partijen die de regering uitmaken.