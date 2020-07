De gewezen NDP-parlementariër Rashied Doekhi, stelde tegenover de media, dat een tweede vordering tegen ex-financiënminister Gillmore Hoefdraad, niet mogelijk is. Volgens Doekhi is de zaak om Hoefdraad in staat van beschuldiging te stellen reeds afgerond, toen het parlement het eerste verzoek van de procureur-generaal (PG) had afgewezen. “Nergens in de wet staat, dat je de PG terug moet schrijven. Artikel 11 zegt dat alleen de president verwittigd moet worden”, aldus Doekhi. Volgens Doekhi wil men Hoefdraad voor de tweede keer voor hetzelfde feit vervolgen. De coalitie juicht de hernieuwde vordering toe, maar Doekhi is ertegen. NPS-parlementariër Patricia Etnel, had eerder gezegd Doekhi in de war zou zijn geraakt, door te stellen dat een persoon niet voor een tweede keer voor dezelfde kwestie vervolgd kan worden. “Ik geef in grote lijnen aan, dat het onmogelijk is dat Hoefdraad voor hetzelfde feit vervolgd wordt, omdat het hoogste college van de staat reeds een beslissing heeft genomen. Patricia slaat dan de plank helemaal mis, want artikel 59 van het ordereglement zegt: ‘Eenmaal genomen beslissing, kan niet herzien worden’”, aldus Doekhi. Waar Hoefdraad zich bevindt, weet Doekhie niet. ‘’Ik heb al langer dan vier maanden geen contact met hem opgenomen’’, zegt hij.