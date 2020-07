Op de valreep heeft de Raad van Ministers van de regering Bouterse besloten, dat ambtenaren 50% loonsverhoging zullen krijgen. Deze resolutie is getekend door de ex-president Bouterse, maar is niet gepubliceerd in het Staatsblad, waardoor het nog geen rechtskracht heeft. Volgens de resolutie is afgesproken, dat de nieuwe salarissen per 1 juli zouden ingaan. Volgens jurist Antoon Karg is in de Financiële Nota 2020, houdende de begroting en de zienswijze van regering Bouterse, uitgegaan van daling van zowel het personeelsbestand als de personeelskosten. “Het is onhoudbaar, dat tussen september 2019 en juli 2020 zich ontwikkelingen kunnen hebben voorgedaan, die een verantwoorde regering het beleidsinzicht dusdanig drastisch heeft doen wijzigen. Het tijdstip en de inhoud van de wijziging, geven de indruk van kwader trouw. De regering Bouterse heeft of bij het opstellen van de financiële nota en begroting 2020, of bij de salarisverhoging, benadeling van de Staat voor ogen gehad. Overigens, met de verhoging is het door Hoefdraad genoemde bedrag niet voldoende om aan salaris en pensioenverplichtingen te voldoen”, aldus de advocaat. Verder zegt Karg, dat bij een dergelijke kwaadwillige instelling, zou het onbegrijpelijk zijn dat de regering Santokhi zich gehouden zou voelen, ook maar enige afspraak tijdens de transitie met de vorige regering, na te leven. Tussen de vorige regering en de Centrale van Landsdienaren Organisaties (CLO) waren er in juni 2020 gesprekken gevoerd over de bezoldigingsaanpassing. Toen is er overeenstemming bereikt m.b.t. het incorporeren van het twk-bedrag, zoals uitbetaald in 2018, 2019 en tot en met juni 2020, en daarboven een verhoging van de bezoldiging met 25% voor de landsdienaren en met hen gelijkgestelden. Tijdens de gesprekken die de nieuwe coalitie heeft gehouden met het CLO-bestuur is het vraagstuk van salarisaanpassingen aan de orde gekomen, maar het was helaas nog niet duidelijk, hoe de regering hiermee zal omgaan. Naar wij vernemen is de regering Santokhi momenteel naarstig op zoek naar geld bij de banken om de salarissen en het vakantiegeld voor de maand juli te kunnen uitkeren.