Een week geleden zou vooral de sportende samenleving zijn verrast door het gegeven dat delen van de Cultuurtuin werden ontbost en bepaalde figuren zich klaarmaakten om hem te verkavelen. De ad-interim ex minister van Regionale Ontwikkeling Grond en Bosbeheer, Mike Noersalim, zou daarbij flink van langs hebben gekregen door verschillende milieuorganisaties uit de samenleving. Volgens Noersalim heeft hij gedurende zijn ad-interim periode slechts stukken getekend die juridisch al in orde en nagekeken waren. “Het is dan de procedure dat de minister deze stukken tekent. Het hoefde dan niet speciaal om mijn persoon te gaan, maar maakt het niet uit wie daar zat. Hij of zij zou het tekenen”, aldus de ex minister. Hij zegt zijn vertrouwen te hebben gelegd op de deskundigen, die daar bezig zijn geweest. “Het is geen project dat binnen twee weken tot stand is gekomen. Het gaat hier om een project dat goed voorbereid werd”, aldus Noersalim. Volgens hem stond in de documenten vrij duidelijk, dat het om vrij domeingrond ging, dus ging hij ervan uit dat het vrijgegeven mocht worden. “Ik moet eerlijk zijn, dat ik niet ben gaan kijken, waar de plek is. Anders moet ik landmeter spelen. Ik kreeg in een rapportage te horen dat het niet ging om een stukje rondom de trimbaan en dat het werd gebruikt als “shorttime hotel”, zegt de ex-bewindsman. Hij stelt ook niet te hebben vernomen, dat het op naam van een stichting zou komen. “Dit is tot op heden ook niet gebleken. Ik heb dit via de media vernomen”, zegt Noersalim. Hij vertelt dat ook zijn naam zou zijn genoemd als één van de begunstigden van een stukje grond aldaar. Echter zegt hij dat de verkregen grond gaat om een stukje compensatie van een perceel, dat ten onrechte van hem was afgepakt. Echter zou de compensatie niet in het voormelde gebied hebben plaatgesvinden. “Het gaat hierbij om 6 hectaren en dat zou ik niet in dat gebied kunnen krijgen”, aldus Noersalim.