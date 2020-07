Wie er bij de huidige coalitieregering van VHP, NPS, ABOP en PL, vanuit gaat dat de verliezer van de afgelopen verkiezingen op 25 mei, haar in de gelegenheid zal stellen in alle rust te werken aan het herstel van de economie en het uiteindelijk realiseren van welvaart voor dit land en volk, heeft het bij het verkeerde eind en loopt over van naïveteit. Het kabinet Santokhi zit nog maar nauwelijks een week aan, of het wordt hem reeds duidelijk, dat er op grote schaal zeer kwaadaardige sabotageacties worden ingezet. Reeds nadat het duidelijk werd dat de verkiezingen voor de NDP als verloren konden worden beschouwd, ging men over tot het verduisteren van middelen die benodigd zijn om dit land verder te kunnen besturen. Vooral muntte men het gelijk op de inventarissen binnen de departementen die hoofdzakelijk onder het beheer van de NDP stonden. Alles wat maar los en vast zat, werd vroegtijdig weggedragen en dat werd ook door deze krant gemeld. Ook auto’s werden onklaar gemaakt en kantoormeubilair werd weggedragen. De ICT-apparatuur werd rijkelijk gestolen en zo werden de eerste valkuilen door NDP-getrouwen gelegd. En het is daar niet bij gebleven, gelijk een stel hongerige hyena’s ging men verder en werd er op ministeries geplunderd en de leidinggevenden deden mee of keken de andere kant op. In bepaalde gevallen werd er gewoon gestolen, zonder dat de verantwoordelijken daarvan op de hoogte waren. Het verkiezingsverlies kon maar moeilijk gedragen worden, dus werd er uit wraak gehandeld, want de nyan patu was hen uit handen geslagen en het benadelen van de gehele samenleving, werd door het electoraat voor langere tijd onmogelijk gemaakt. Maar het bleef niet bij kantoorbenodigdheden en audio, foto, en filmmateriaal. Ook het rollend materieel moest ontvreemd worden, en daar werd al jaren op geloerd. De nieuwe regering moet er gerust vanuit gaan, dat er nu honderden dure auto’s worden ontvreemd door het opmaken van tal van frauduleuze documenten. Het Openbaar Ministerie moet “carte blanche” krijgen van het hoogste gezag in dit land, om al deze zeer dure voertuigen op te sporen. Alleen al op het Kabinet van de President zijn 40 wagens verdwenen, volgens de directeur Eugene van der San in de Ware Tijd, en daar zijn de benodigde beschikkingen voor niet eens bij hem ingediend. Deze wagens zijn dus onrechtmatig toegeëigend door de dieftigen werkzaam bij dit kabinet. Dus niet alleen de computerapparatuur is daar gewoon gestolen, maar ook de voertuigen, allicht met de bedoeling dat de nieuwe president daar zijn werk maar heel moeilijk zal kunnen aanvangen. Als de spullen niet tijdig worden geretourneerd, moet de politie in opdracht van het Openbaar Ministerie, haar werk doen. Bepaalde mensen riskeren daarbij aanhouding, inverzekeringstelling en vervolging. Maar de sabotage van het kabinet Santokhi is naar onze mening, nu reeds begonnen en zal in alle hevigheid toenemen, als ze die niet op gepaste wijze het hoofd weet te bieden en neutraliseren. Inmiddels is bekend geworden dat op de valreep er door het kabinet Bouterse II, absurde en zeker niet haalbare afspraken zijn gemaakt met Hooghart van de CLO, inhoudende een salarisverhoging voor ambtenaren van maar liefst 50 procent, althans zo gemeld door het nieuwsagentschap Starnieuws. Hoe verzin je in hemelsnaam en onder de huidige omstandigheden zoiets absurds, terwijl je heel goed weet, dat in de afgelopen maand, de huidige ambtenarensalarissen niet eens door de toen nog aanzittende regering Bouterse II konden worden betaald en de hier gevestigde commerciële banken moesten inspringen om de werkers in de publieke sector van hun maandsalaris te helpen. Voor de maand juli is het nog helemaal niet duidelijk, hoe de ambtenaren door de regering Santokhi zullen worden betaald. En dat wisten Hooghart, Hoefdraad en Bouterse maar al te goed en toch nog “boobytrap” afspraken maken met de CLO voor een loonsverhoging van 50 procent. Wie gelooft er nu nog in, dat de NDP en Bouterse zo sportief zouden zijn, de regering Santokhi rustig haar werk te laten doen? Uit alles blijkt dat de sabotagedaden en destabilisatiepogingen reeds zijn aangevangen en overduidelijk worden opgevoerd, want de corrupte en malverserende belangen zijn nu in gevaar gekomen en er zal alles aan gedaan moeten worden om dit kabinet te ontwortelen. De regering Santokhi moet zich niet uit het veld laten slaan en ontmoedigd geraken, het volk heeft voor haar gekozen en ziet heel goed wat de kwaadaardige bedoelingen van de NDP en haar trawanten inhouden.