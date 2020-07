Het Openbaar Ministerie is tot het besluit gekomen, dat twee getuigen in België in verband met de strafzaak tegen de ex-governor van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) Robert van Trikt, alsnog gehoord zullen worden. Vernomen wordt, dat dit verhoor via zoom plaats zal vinden. Het rechtshulpverzoek is eerder ingediend bij België. De getuigen zullen gehoord worden, omdat uit documenten gebleken is, dat zij medeplichtig zouden zijn in de strafzaak tegen Van Trikt. “In België is toestemming verleend, deze getuigen te horen. Niemand gaat reizen, de rechter-commissaris zal de getuigen via zoom verhoren”, aldus de advocaat van Van Trikt, Irvin Kanhai, in het programma ABC-Actueel. Kanhai zegt, dat de ere regels van de advocatuur verbieden cliënten van andere collega’s te bespreken, dus wenste hij niet in details te treden. Het is tot op dit moment niet duidelijk, of met de aanhouding van het CBvS directielid Hausil en het verhoor van de Belgische getuigen, zulks in het voordeel of nadeel van Van Trikt zal uitpakken, gezien zijn advocaat zich verder in stilte hult. “Ik kan pas beoordelen als ik het dossier heb”, aldus Kanhai. Hij bevestigt, dat zijn cliënt verplaatst is van Richellieu naar de Penitentiaire Inrichting Duisburglaan (PID). Volgens Kanhai zijn op dit moment alle feiten die op tafel waren gelegd, reeds behandeld. “Nu is het een kwestie van het beoordelen door de kantonrechter van de zaken die ten laste zijn gelegd. We moeten daarmee opschieten, maar intussen is er uit België bericht gekomen, dat de twee getuigen ter beschikking zijn. Dit is de hele obstakel in de zaak”, aldus Kanhai.