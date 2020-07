De officiële staatsschuld volgens het Bureau voor de Staatsschuld, bedraagt thans SRD 27 miljard. Volgens economen zijn de staatsschulden van de afgelopen tien jaar het gevolg van het beleid en leengedrag van de regering Bouterse. NDP-parlementariër Melvin Bouva heeft in de media gezegd, dat de uitbetaling van overheidssalarissen geen probleem is van nu en dat het niet door de regering Bouterse komt. Bouva zegt dat de reden voor de betalingsproblemen van de salarissen, te maken hebben met een grote daling aan inkomsten vanuit de grondstoffen die Suriname exporteert. De jurist Antoon Karg zegt hierop, dat als Melvin Bouva, volgens zijn eigen uitspraken wist, dat het uitbetalen van salarissen, (1) moeilijk, maar (2) de belangrijkste verplichting van de regering was, waarom beloofde zijn partij SRD 1.500 aan noodlijdende gezinnen uit het noodfonds, maar kon vrijwel geen van die gezinnen de uitkering werkelijk maandelijks ontvangen? Vervolgens vraagt Karg zich af, waarom Bouva daarnaast een salaris aanvaardt als beleidsadviseur van SRD 8300 in de maand, waar vijf noodlijdende huishoudens tijdens COVID-19 meer aan zouden hebben gehad. “Wanneer ik mij niet goed kan voorstellen dat er waardevolle beleidsadviezen vanuit hem richting de voormalig Vice Secretaris Generaal van de OAS zullen voortvloeien? Volgens economen is wanbeleid van de regering wel degelijk de schuld van de oude regering. “Het slecht gevoerde financieel beleid en de torenhoge schulden op nationaal en internationaal niveau hebben ervoor gezorgd, dat de nieuwe regering thans allerlei opties moet bekijken om overheidssalarissen te betalen”, aldus een financieel deskundige. President Chan Santokhi heeft in de media gezegd, dat zij de afgelopen periode gezamenlijk met de uitgaande regering ervoor gezorgd hebben, dat er een oplossing is gekomen voor de betalingen van juni en nu voor de maand juli zijn zij bezig met gesprekken met de vakbonden, Bankiersvereniging en de Centrale Bank. “Voor het einde deze week wordt er meer informatie hierover verschaft”, aldus de president, die de ontstane situatie duidelijk heeft aangegeven in zijn inaugurele rede. De president was duidelijk, toen hij zei dat wij nu een lege staatskas, torenhoge schulden en verzwakte en uitgeholde instituten hebben. Ook de econoom en oud-bankier Jim Bousaid, heeft tegenover journalisten bevestigd, dat Suriname volgens hem, er nu niet onderuit komt, voor steun naar het Internationaal Monetair Fonds (IMF) te gaan. Volgens deskundigen heeft Santokhi het goed gezien, toen hij zei dat ons land financieel failliet is. “De uitbetaling van overheidssalarissen en vakantiegelden is niet gegarandeerd en zal voor de nieuwe regering een toverklus worden, want de staatskas is namelijk leeg. Dit werd al overduidelijk toen Suriname onlangs en wel op 30 juni, een aflossingsdeel van 15 miljoen US-dollar en een rentedeel van 8 miljoen US-dollar moest opbrengen, wat niet kon worden betaald vanwege het slechte financiële beleid van de regering Bouterse”, zegt een econoom tegenover de redactie.