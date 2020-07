Sinds kort is bekend dat Bronto Somohardjo, de zoon van Pertjajah Luhur (PL) – voorzitter Paul Somohardjo, de scepter zal zwaaien over het ministerie van Binnenlandse Zaken. Aanvankelijk leek het erop alsof de PL-voorzitter de functie zelf zou gaan bekleden, echter heeft hij daarvan afgezien. Volgens Bronto zal hij er alles aan doen om goed werk te verrichten. “Aan de gemeenschap is heel veel beloofd en we zullen de beloften ook naleven”, aldus de aanstaande minister. Volgens Bronto is het niet een recht om minister te zijn, maar een voorrecht. Hij zegt zich ervan bewust te zijn dat het een zware taak zal zijn, maar belooft zijn beste beentje voor te zetten. “Er is veel werk te doen, maar met de wil van Allah, gaan we ervoor. Er valt heel veel op te ruimen, maar we zijn van mening dat iemand het moet doen en wij hebben daarvoor gekozen”, aldus Bronto. Hij zegt geen haast te hebben met de overname en de aftredende regering tot vandaag de tijd te hebben gegeven hun werkzaamheden af te ronden, vanaf dat punt zal hij overnemen. “Het goede dat is gedaan, zullen wij absoluut voortzetten, maar alles wat slecht is gegaan, zal ongetwijfeld aan de kant gezet worden”, zegt Bronto. Hij geeft aan dat er eerst orde op zaken gesteld zal worden. ‘’Daarna kunnen we gemeenschap op de juiste manier tegemoet komen’’, aldus Bronto.