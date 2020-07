De Vereniging van Economisten in Suriname (VES), feliciteert de vier partijen met de overeenkomst die ze hebben gesloten om regeringsverantwoordelijkheid te willen dragen voor de komende vijf jaar. Volgens de econoom Swami Girdhari, bestuurslid van de VES, zal de VES zich zeer positief opstellen en ook de nieuwe regering kritisch volgen. Dit zei hij vanmorgen tegenover de media. “De VES wil ook graag haar ondersteuning bieden aan de vier partijen, zodat het financieel-economisch beleid en de financieel-economische omstandigheden van ons land op power gebracht word. Daar heeft elke Surinamer baat bij.” Girdhari zei dat de VES de afgelopen jaren haar ondersteuning heeft aangeboden aan de zittende regering. Echter werd de bijdrage die de economen wensten te leveren door middel van brieven en het aankaarten van de onevenwichtigheden in de economie, niet erg op prijs gesteld door de regering. “We weten dat de macht berust bij de regering, zij maakt het beleid en zij neemt de besluiten, maar we hopen dat ze ook kijkt naar de gevoelens en visie van maatschappelijke groeperingen, waaronder ook de VES “, aldus Girdhari. Meeting met samenwerkende partijen Op 16 juni j.l. had de VES een digitale meeting met de voorzitters van de samenwerkende partijen. De VES heeft toen haar visie meegedeeld aan de partijen. “Wij hebben ze aangegeven wat wij allemaal vinden dat in de beginfase sowieso moet gebeuren. We zien ook een aantal punten terug in het regeerakkoord. Wij zien wel dat erin het regeerakkoord een aantal dingen in hoofdlijnen zijn neergezet en niet in detail’’, zei Girdhari. Het regeerakkoord gaat volgens hem niet echt over de structurele tekortkomingen en de oplossingen voor onze economie. Hij benadrukt dat de VES dat terug wil zien in het akkoord. “Het aanpassingsprogramma dat zal moeten worden doorgevoerd, daar gaat het regeerakkoord niet als zodanig over.” Girdhari zegt wel goede hoop te hebben. Zoals de president-elect heeft aangegeven, zal erin de komende periode gewerkt worden aan het regeerprogramma. De jaarrede van de president, de begroting en het meerjarenontwikkelingsplan, zullen ook volgen. “Wij hopen dat daarin zaken worden genoemd waarbij het structureel karakter wordt aangepakt en dat we daadwerkelijk gaan werken aan de structurele hervorming van onze economie.” De VES heeft tijdens de meeting de focus gelegd op een aantal zaken die hervorming behoeven. Op het gebied van bestuurlijke hervorming, moet er bijvoorbeeld meer aandacht besteed worden aan productie. “We moeten meer gaan verdienen”, aldus Girdhari. Ook op fiscaal gebied zal er volgen hem veel moeten gebeuren, zo moeten er maatregelen getroffen worden om de inkomsten van de overheid te verhogen en de uitgaven te verlagen. Ook moeten erop monetair en sociaal gebied, hervormingen plaatsvinden. De regeercoalitie heeft melding gemaakt van de schulden die Suriname heeft en dat er een herschikking zal plaatsvinden. “Men wenst over te gaan om ze over te zetten tot goedkopere leningen”, adus Girdhari. Hij geeft aan dat er een overzicht gemaakt zal worden. Op dit moment is er nog geen totaal overzicht. “Men hoopt dat wanneer men de macht daadwerkelijk heeft overgenomen, dat men dan het overzicht zal hebben.” Vervolgens zullen op basis daarvan, de onderhandelingen plaatsvinden met de verschillende geldverstrekkers. Er is daarvoor al een team aangesteld. Belasting over de toegevoegde waarde (btw) De btw is een indirecte belastingswijze die nog niet ingevoerd is in Suriname. Girdhari: “We hopen dat dit snel wordt geïntroduceerd. Als we kijken naar de urgentiefase van het regeerakkoord, wordt daar ook melding van gemaakt.” Girdhari vindt dat het aantrekkelijk moet zijn voor de burgers om belasting te betalen. ‘’Men klaagt heel vaak dat men lang moet wachten. Er is nu een eerste stap gezet dat men de betalingen online kan doen, maar het moet verder vereenvoudigd worden”, zegt Girdhari. Hij is van mening dat de overheid aan de burger informatie moet verschaffen over wat er uiteindelijk met de belastingmiddelen gebeuren. Diaspora Wat betreft het betrekken van de diaspora bij de ontwikkeling van ons land, zegt Girdhari dat er landen in de wereld zijn die een succes story hebben gerealiseerd met hun diaspora. Zeker als het gaat om kennis en technologie. “Ik denk dat we de potentie van onze Surinamers buiten Suriname wel kunnen inventariseren en kijken hoe we die kunnen inzetten voor de ontwikkeling van ons land. Als ze bereid zijn te investeren, is dat allemaal meegenomen, maar primair moeten wij het zelf doen.’’