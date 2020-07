Het parlement heeft afgelopen maandag Chan Santokhi en Ronnie Brunswijk respectievelijk gekozen tot president en vicepresident van Suriname. Op een gisteren gehouden persconferentie zei Santokhi, dat de nieuwe regering reeds felicitaties heeft ontvangen van Brazilië, Nederland, de Verenigde Staten van Amerika (VS), Frankrijk, India, Chili en de Europese Unie. Naast de felicitaties heeft de aankomende regering op verzoek van Nederland en de Verenigde Staten, telefonische gesprekken gevoerd met deze grote mogendheden die hebben aangegeven, bereid te zijn te zoeken naar mogelijkheden, zodat de financiële crisis van Suriname goed beheerst kan worden. Santokhi zei dat beide gesprekken vriendschappelijk zijn geweest. “Er is inhoudelijk gesproken over de financiële crisis in Suriname en hoe we samen zouden kunnen werken om de crisis te beheersen. Er is assistentie uit beide landen geboden op basis van nader overleg tussen de ministers van Buitenlande Zaken.” Er is gesproken over de verdere verdieping van de samenwerking op ministerieel niveau, het aantrekken van investering naar Suriname, de regionale veiligheid, samenwerking tussen het bedrijfsleven, toegang tot de markten van de landen en het regelmatig overleg voeren en werken aan een nieuwe periode waarbij de landen op verschillende gebieden samen zullen werken. Volgens Santokhi zal er ook gekeken worden naar de mogelijkheden om een paar leningen te herschikken en te herprofileren op basis van een goede agenda door de ministers van Buitenlandse Zaken. Het buitenlands beleid zal met de nieuwe regering gevoerd worden op basis van het regeerprogramma waarbij internationaal samengewerkt zal worden met alle landen die een bijdrage kunnen leveren aan de aanpak van de crisis en duurzame ontwikkeling van het land. Er zal deze week een overleg met Nederland plaatsvinden op ministerieel niveau, waarbij zaken van nationaal belang besproken zullen worden. “Nederland heeft te kennen gegeven dat zij de diplomatieke relatie zo snel mogelijk herzien wil hebben door het plaatsen van een ambassadeur van Nederland op de ambassade”, zei Santokhi. Hij gaf aan dat de relatie met Nederland hersteld moet worden op basis van wederzijds respect en voordeel. Naast de gesprekken met Nederland en de Verenigde Staten, heeft de regering ook een overleg gehad met de oud-presidenten Ronald Venetiaan, Jules Wijdenbosch en Ramsewak Shankar. De bedoeling van deze gesprekken was volgens Santokhi om advies, inzicht en wijsheid mee te krijgen van al deze voormalig presidenten die ook in moeilijke tijden het land hebben geleid. “We zijn jonge leiders die moeten leren van ouderen. Het gesprek was heel vruchtbaar geweest. We hebben adviezen en inzichten gehad die bruikbaar zijn”, aldus Santokhi. door Priscilla Kia