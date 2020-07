De politie van het bureau Paranam kreeg op zaterdagmiddag 11 juli, de melding dat een afgebrand vliegtuig was aangetroffen langs de weg in het gebied Kaaimangrasi in het district Para. De politie van Paranam ging ter plaatse trof inderdaad een afgebrand vliegtuig in het gebied aan. Op zondagmiddag 12 juli is een politie-eenheid bestaande uit onder andere leden van de Narcotica Brigade en de Forensische opsporing, naar de plek gegaan voor onderzoek. De resten van het vliegtuig zijn naast de weg, gedeeltelijk op de berm en in een kreek aangetroffen. Dat type vliegtuig staat alom bekend als sportvliegtuig. Gebleken is dat dit soort vliegtuigen gebruikt worden om drugs vanuit het buitenland naar Suriname te smokkelen, vandaar dat de Narcotica Brigade belast is met het verdere onderzoek in deze zaak. Uit het voorlopige onderzoek is naar voren gekomen dat het vliegtuig vermoedelijk tijdens het landen tegen een boom langs de weg aankwam met het gevolg dat de piloot de controle over het vliegtuig verloor. De landing moet daardoor zo heftig zijn geweest dat het neuswiel van het vliegtuig afbrak. Vervolgens kwam de vliegmachine langs de weg op de berm en gedeeltelijk in een kreek terecht. Het is nog niet duidelijk of de vliegmachine in brand is gestoken of in brand is gevlogen. Op basis van de aangetroffen sporen kwamen de leden van de Forensische Opsporing tot de conclusie, dat dit vliegtuigongeval recent was.