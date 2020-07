Het ziet ernaar uit dat het nog even zal duren, alvorens de bushouders hun werkzaamheden weer zullen oppakken. Het Nationaal COVID-19 Managementteam had benadrukt dat het op 8 juli met een verklaring zou komen, waarop de bushouders in aanloop daarvan, de samenleving beloofd hadden deze week weer te gaan rijden met inachtneming van de coronamaatregelen. De bushouders zouden dan ook gelijk de nieuwe tarieven invoeren. Maar tot nog toe is een verklaring van het managementteam uitgebleven. “Men heeft daarna nimmer contact met ons opgenomen”, zegt Suraj Sahadew-Lall, voorzitter van de actiegroep Particuliere Lijnbushouders Organisatie, desgevraagd. Vernomen wordt dat het managementteam nog een week nodig heeft om de samenleving in het kader van COVID-19, voldoende voor te lichten voor wat betreft het openbaar vervoer. Volgens de bushouders worden er ook gesprekken gevoerd met functionarissen van het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie (OWT&C), inzake de maatregelen die van kracht zullen zijn bij hervatten van de werkzaamheden. “Volgens afspraak, zouden we inderdaad op maandag 13 juli het werk moeten hervatten. Een ander punt waarom we ook wachten, is dat we met het nieuwe tarief willen beginnen. Ook willen we weten of we met een halve bezetting moeten rijden. De huidige minister van OWT&C geeft ons sterk het gevoel, dat ze zaken op de lange baan schuiven, zodat de nieuwe regering het vuile werk kan doen”, aldus Sahadew-Lall. De aankomende regering heeft gisteren tijdens een persconferentie meegedeeld, dat de herstructurering van het openbaar vervoer, één van de prioriteiten is. Sahadew-Lall zegt dat de gekozen president Chan Santokhi, beloofd had een spoed onderhoud te hebben met de bushouders. “We wachten op de nieuwe regering, het zal misschien nog een week of twee duren. Indien we het vier maanden lang hebben volgehouden, kunnen we het nu ook nog volhouden.” Lockdown vergoeding De bushouders rijden vanwege corona, al langer dan vier maanden niet en komen derhalve in aanmerking voor een tegemoetkoming van de overheid, een zogeheten ‘lockdown vergoeding’. Bushouders hebben van de overheid via hun organisaties elk SRD 2.000 ontvangen en chauffeurs elk SRD 1.500. “We hebben intussen voor mei en juni ontvangen, maar voor april en de tien dagen in maart, hebben we nog niets gezien. Een deel van de chauffeurs heeft via het noodfonds een tegemoetkoming gekregen. Echter kijken we uit naar de vergoeding van juli, gezien we al twee weken in deze maand niet hebben kunnen werken”, aldus Sahadew-Lall.