“Net als velen in de samenleving ben ik de mening toegedaan, dat we een andere persoon op het ministerie van LVV moeten hebben, dan de naam die genoemd wordt van Sewdien”, zegt VHP-parlementariër Mahinder Jogi, naar aanleiding van het gerucht dat de voorzitter van het Visserscollectief, Prahlad Sewdien, mogelijk de scepter zal gaan zwaaien over het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV). Afgelopen zaterdag werd tijdens een bestuursvergadering van de VHP gesproken over deze kwestie. Volgens Jogi is Sewdien belanghebbende binnen de visserijsector en is het om die reden niet raadzaam hem de functie van minister van LVV toe te bedelen. “Het is de bedoeling dat een minister de belangen van de gemeenschap behartigd. Maar als belanghebbende heb je ook concurrenten en hun belangen ga je niet willen behartigen als minister”, zegt Jogi. Hij geeft aan dat er nu al geruchten de ronde doen dat bepaalde personen hun zaken gedaan zullen krijgen, omdat volgens hen Sewdien zal aanzitten als minister. “Dit is precies wat we niet willen hebben. We hebben liever niet dat een minister gelinkt is aan bepaalde personen en dat hij persoonlijke belangen gaat dienen”, zegt Jogi. Hij geeft aan zaken betreffende Sewdien nooit onder het tapijt te hebben geveegd, maar deze persoonlijk doorgegeven te hebben aan de partijleiding. “Ik heb liever iemand die evenwichtig, eerlijk, maar bovenal onpartijdig is. Als minister moet je de heilige huisjes die om je heen zijn, kunnen intrappen. Maar ik denk niet dat met deze minister, dat zal lukken”, aldus Jogi. Het laatste woord ligt bij het hoofdbestuur, maar Jogi zegt dat de voorzitter van de partij voor integere mensen gaat. ‘’Hij zal uiteindelijk samen met het hoofdbestuur met een beslissing komen. We hebben in totaal 20 zetels, waarvan de meeste uit Saramacca, Wanica en Nickerie komen. Misschien zou het raadzaam zijn om iemand uit één van deze drie districten te kiezen, gezien ze ook agrarische districten zijn”, zegt de VHP-parlementariër.