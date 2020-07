Het Nationaal COVID-19 Management team is gesprekken gestart met het transitie COVID-19 team en de parlementaire COVID-19 commissie. De overdracht gebeurt op donderdag 16 juli 2020. De communicatie tussen de teams moet ervoor zorgen dat er geen hiaten ontstaan in de aanpak van het coronavirus om te komen tot het ‘nieuwe normaal’. Het gesprek tussen de drie teams vond plaats op vrijdag 10 juli 2020. Vanaf maandag 13 juli 2020 zullen de teams regelmatig met elkaar van gedachten wisselen. Luitenant-kolonel Danielle Veira, directeur Directoraat Nationale Veiligheid (DNV), zei op de reguliere COVID-19 persconferentie van vrijdag 10 juli 2020 dat er tijdens het gesprek een globaal beeld is gepresenteerd van de COVID-19 uitbraak in Suriname. Zij gaf verder aan, dat één team ons geleid heeft tot dit punt en een ander team daar nu mee doorgaat. “Belangrijk is dat wij met zijn allen in Suriname ervoor zorgdragen dat COVID-19 beheersbaar blijft.” Maltie Sardjoe vertegenwoordigde tijdens de persconferentie namens de coalitie het transitieteam. Sardjoe gaf aan dat het infectiebeleid leidend zal zijn voor de maatregelen van het nieuwe managementteam. Ook ‘behavior change communicatie’ is een belangrijk speerpunt voor een goede communicatie met de samenleving. De focus van het nieuw team zal gericht zijn op een vlotte overgang van het COVID-19 managementteam, bewustwording van de gemeenschap over de normalisatie en aanpak van de sociaaleconomische gevolgen. Hiervoor is een nationale aanpak vereist met een bijdrage van alle sectoren binnen de samenleving. In Suriname staat de COVID-19 code nog op rood. Het aantal nieuwe infecties toont wel een daling. Volgens de DNV-directeur blijft het oosten een zorgpunt, waaronder het gebrek aan begrip en herbergen van personen die illegaal naar Suriname zijn gekomen.