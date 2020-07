Het ziet ernaar uit dat Suriname over een aantal jaren, meer inkomsten zal hebben vanwege de olie- en gasvondsten die gedaan zijn voor onze kust. Er worden reeds plannen gemaakt voor een goede besteding van de opbrengsten. De ex-directeur van N.V. Havenbeheer, John Dienares, zegt naar aanleiding hiervan tegenover de media, dat zij een oproep van de directeur van Staatsolie hebben gekregen, om als Surinamers mee te denken over hoe de opbrengsten van olie en gassen geïnvesteerd moeten worden. Volgens Defares moeten we met de opbrengsten, investeren in ‘human capital’, zodat de grote mate van ongelijkheid en armoede aangepakt kunnen worden. “President Bouterse had toen gezegd, dat er zoveel olie voor dit kleine land is gevonden. Dus laten we daadwerkelijk de noden van de mensen verlichten. Inmiddels zitten we al op 31 procent inflatie, dat wil zeggen dat we offers gaan moeten brengen, om eruit te geraken. We moeten mensen voorzien van een nationaal onvoorwaardelijk basisinkomen, dit om ze boven de armoedegrens te trekken”, aldus Defares. Staatsolie had reeds eerder bekendgemaakt, dat de vondst van olie en gassen tussen USD 10 en 15 miljard kan opbrengen. Volgens Defares is de olievondst onlangs uitgeroepen tot de beste vondst van het jaar. “Er gaat geld verdiend worden, dus er is geld. Wat we vooral niet moeten worden, is Dubai, omdat daar het geld beperkt blijft bij sjeiks, familie en vrienden. We moeten op een sociaal rechtvaardige manier omgaan met de opbrengsten”, zegt Defares. Volgens hem moet er alles aan gedaan worden, dat Surinamers voor 100 procent van de opbrengsten kunnen genieten. “De overheid moet ook ruimte creëren in haar budget, om andere zaken uit de opbrengsten te kunnen realiseren. We moeten een gelijkwaardige Suriname creëren. Een geweldig draaiende economie met markwerking, duurzame groei, is nog geen garantie dat mensen die het niet hebben, het beter gaan krijgen’’, zegt Defares. Volgens hem is er rust nodig om de komende jaren aan te kunnen gaan.