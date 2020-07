‘De appel valt niet ver van de stam’ De redactie heeft de hand kunnen leggen op een document, waarin staat aangegeven, dat de kosten van een elektronisch beveiligingssysteem ad SRD 27.125, voor de huidige minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, Lilian Ferrier, bekostigd worden door de staat. Het beveiligingssysteem is bedoeld voor de woning van de minister. Vicepresident Ashwin Adhin zou reeds zijn goedkeuring hebben gegeven. Het verzoek voor betaling zou zijn gedaan aan de Raad van Minister (RvM), waarvan Adhin de voorzitter is. Het is niet bekend in hoeverre dit op waarheid berust. VHP-parlementariër Mahinder Jogi zegt desgevraagd, dat dit besluit, het bewijs is dat het land wordt leeggeroofd. “De appel valt niet ver van de stam! Uit deze handelingen kunnen we halen, dat de minister ongeveer hetzelfde is haar zoon. De hele Surinaamse bevolking moet het doen met het Safe City-project, dat nauwelijks een bepaald deel in Suriname beveiligt. Dan krijgt een afredende minister een beveiligingssysteem, dat duizenden kost. Dit is precies het bewijs van: ‘wie het kruis heeft, zegent zichzelf’’’, zegt Jogi. Ook vraagt hij zich af, waarom het beveiligingssysteem niet bekostigd wordt door de minister zelf. “Zo geweldig is de minister ook niet, niemand wil haar kwaad doen, tenzij een deel van de door haar zoon gestolen buit, thuis bij haar bewaard wordt”, aldus Jogi. Een poging van de redactie om de minister van Onderwijs te spreken, leverde geen resultaat op.