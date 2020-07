Afgelopen maandag zijn de deuren van de scholen weer opengegaan voor de examenkandidaten. Overal zijn de scholen begonnen, behalve in het binnenland. Elke regering zegt dat het binnenland geen stiefmoederlijke behandeling moet krijgen, maar de handelingen die gepleegd worden naar het binnenland toe, zeggen iets anders. De scholen zijn al langer dan vier maanden gesloten. Al die tijd is er gesproken wanneer er een herstart moet worden gemaakt met het onderwijs. Dat de opstart van het onderwijs in het binnenland een andere aanpak behoeft, was duidelijk, maar wie heeft zich hierover gebogen. Letterlijk niemand. De andere districten hebben inmiddels de scholen geopend, maar het binnenland mag weer wachten. Waarom? Omdat onderwijs in Paramaribo en de overige disricten belangrijker is of omdat de kinderen in het binnenland geen recht hebben op onderwijs? Toen de verkiezingen naderden, vergaten de politieke partijen het binnenland niet. Maanden voor de verkiezingen plaatsvonden, wisten alle politieke partijen wat de problemen van het binnenland waren en was iedereen bereid, die problemen op te lossen. Nauwelijks een maand na de verkiezingen en niemand maakt zich meer druk om de kinderen van het binnenland. Onderwijsminister Ferrier zei dat ze niet weet of de leerkrachten hun post in het binnenland bereikt hebben, want er schijnen problemen met het vervoer te zijn. En iedereen is stil, terwijl de leerlingen examen moeten maken. Nu horen we de stemmen van de politici die veel te zeggen hadden over het onderwijs in het binnenland, niet. Waar blijven de mooie plannen over vooruitgang en gelijke kansen binnen het onderwijs? In Paramaribo kan overigens ook niet gesproken worden van een vlekkeloze start, want er rijden nog steeds geen bussen. Dat is volgens de minister geen probleem: ‘’Als ouders hun kind naar de supermarkt kunnen brengen, kunnen ze het ook naar school brengen.’’ Een zeer kromme redenering, mogen we wel zeggen. In de stad zijn zaken niet goed geregeld, maar in het binnenland is het helemaal triest. Het is wachten op de nieuwe onderwijsminister.