Terwijl het einde van de NDP- regering in zicht is en ze zich klaarmaakt om de macht over te dragen, merken wij van Keerpunt, dat er mensen in overheidsdienst zijn, die plannen hebben met dienstvoertuigen te vertrekken of die op slinkse wijze te jatten. Plotseling moeten alle nieuwe voertuigen voorzien worden van een gele kentekenplaat. Het is duidelijk dat men andere duistere plannen heeft, gezien men al die tijd met overheidskenteken-platen (de blauwe) heeft rondgereden. Dus de samenleving mag niet meer weten, welke voertuigen behoren tot het wagenpark van de overheid? Je bent niet in dienst gekomen met het voertuig, nu jouw partij naar huis gaat, mag je er zeker niet mee weg. Men moet het eens afleren, om staatsmiddelen te verduisteren. Het zijn zuurverdiende belastinggelden van burgers die hebben gemaakt dat deze voertuigen konden worden aangeschaft. Ook is men zover gegaan om de kasreserve-middelen en termijndeposito’s van de commerciële banken bij de Centrale Bank van Suriname te stelen, om voertuigen voor de overheid te kopen. Dan heb je burgers die normaal gebruik maken van het openbaar vervoer, die maken alsof zij er borg voor hebben gestaan. Opsluiten moet men deze gasten! De procureur-generaal moet een inventarisatie laten opmaken van al deze voertuigen en lieden arresteren die zich auto’s van lanti wederrechterlijk toe-eigenen. Opvallend is dat veel van deze voertuigen zogenaamd al reeds zijn afgeschreven. Onze bekende oude politiekvoering. We schrijven ze af, zodat we de wagen kunnen kopen voor een appel en een ei. Voor wat Keerpunt betreft, mogen total los verklaarde voertuigen, teruggestuurd worden naar de dealer. Laten we desnoods een regeling met ze treffen, maar burgers in overheidsdienst met vooral bigi ai, blijven er met hun ‘poten’ vanaf. Onvoorstelbaar dat bij het aantreden van elke nieuwe regering, er voertuigen moeten worden aangeschaft en dat men geen verklaring kan geven over de reeds bestaande voertuigen. Wel, laten ze er dit keer niet zijn, dan zullen we de poppen aan het dansen krijgen. Het volk slaapt in ieder geval niet meer.