Chandrikapersad Santokhi en Ronnie Brunswijk, zijn vandaag in het parlement bij acclamatie gekozen tot president en vicepresident van Suriname. “Wans’ ope tata komopo, i mu’seti kondre bun: Hiermee zal ik elke dag aan het werk gaan om Suriname te verheffen en tot een bloeiende natie te maken waar het volk recht op heeft. Ik zal mij elke dag afvragen als wat wij doen, bijdraagt aan een beter Suriname. Dat wordt de nieuwe norm waar er geen ruimte zal zijn voor corruptie, persoonlijke belangen en eigen gewin”, zei Santokhi na zijn benoeming. Hij beloofde dat hij regelmatig naar het parlement zal komen om verantwoording af te leggen, open debat te voeren en te luisteren naar de wil van het volk. Santokhi zei dat nu een nieuwe fase begint waar er gewerkt moet worden aan de opbouw van het land. Dat zal volgens hem in eenheid in beleid en bestuur moeten geschieden. “De kas is zo goed als leeg en dat moeten we allemaal gaan beseffen. De crisis overtreft het worst case scenario. Ik roep allemaal op gezamenlijk de crisis te lijf te gaan. Het is geen tijd voor politieke spelletjes, maar om als volwassenen te werken om het land uit de crisis te halen en onze kinderen en kleinkinderen een goede toekomst te bieden.” Ronnie Brunswijk zei dat hij altijd zijn krachten zal geven daar waar het nodig is en hij geroepen is om mee te werken aan de ontwikkeling van Suriname. Hij zei dat hij de verkiezing had aanvaard om dienstbaar te zijn aan land en volk en met het besef, om een historische opdracht te doen. Brunswijk die tot vandaag ook voorzitter van De Nationale Assemblee was, zei dat de hamer zal worden overgedragen aan Marinus Bee. Dew Sharman die als ondervoorzitter van het parlement de vergadering leidde, feliciteerde Santokhi en Brunswijk en zei dat de verkiezing van de twee, een voorbeeld is van de saamhorigheid waar Suriname bekend voor staat. “Wij hopen dat wij na vijf jaar kunnen zeggen, dat we een wezenlijke bijdrage hebben geleverd aan het op spoor brengen van dit mooi land. Het is geen makkelijke uitdaging, maar versterkt door het vertrouwen van het volk, gaan we samen een nieuw tijdperk in Suriname tegemoet”, sprak Sharman. André Misiekaba (NDP), zei dat de verkiezingsstrijd een moeilijke was, maar dat de partijen getoond hebben dat op momenten waarbij het land voort moet gaan, zij elkaar wel kunnen vinden. ‘’Dat er geen tegenkandidaat is voorgedragen, moet ook weer gezien worden in het kader van de goede transitiegesprekken door de scheidende coalitietop en de top die aantreedt’’, zei hij. Gregory Rusland (NPS) zei dat gezien de situatie van het land, het belangrijk is dat iedereen de schouders onder het werk zet om Suriname beter te maken. “We gaan moeilijke tijden tegemoet, maar samen kunnen we bergen verzetten.” Ronny Asabina (BEP) zei, dat de democratie heeft gezegevierd en dat de partij de wil van het volk respecteert en publiekelijk heeft bekendgemaakt, mee te zullen werken aan het kiezen van de president en vicepresident in het parlement. “We zullen alles in ons vermogen doen om op een gezonde manier een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van land en volk. Er komt een nieuwe politieke cultuur, aangepaste verbeterde leiderschapsstijl. We kijken uit naar de ontwikkeling voor land en volk”, aldus Asabina. Marinus Bee hoopt dat er nu wel een Suriname komt voor alle Surinamers en dat het werk in eenheid voortgezet zal worden. Asiskoemar Gajadien (VHP) merkte op dat het land verschillende seizoenen kent en dat de bloemen nu beginnen te bloeien. “Dat symboliseert de hoop van het volk. Ook president Desiré Bouterse bracht zijn felicitaties uit. Hij zei dat het geen makkelijke job zal zijn, maar dat het te doen is als we allemaal onze schouders onder het werk zetten. “Als u mij nodig hebt, weet u mij te vinden. Dit is een nieuw begin met nieuwe intenties. Laten we in het belang van het volk alles achterlaten en het volk dienen’, aldus Bouterse.